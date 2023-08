Thuin: Scène sur Sambre se refait une jeunesse (vidéo)

La scène sera celle dite "Tribord" de Ronquières, dont l’ouverture de 18 mètres s’adapte bien aux groupes qui bougent et arrivent avec du matériel de plus en plus imposant. Les groupes et artistes justement, c’est là que l’évolution est plus notable encore que l’an passé. Le vendredi plus rock avait peu séduit en 2022, tandis que l’électro-pop et surtout le rap et plus largement la musique urbaine avaient attiré un public jeune et festif qui ne trouve pas semblable progra mmation dans le Hainaut. "On a pour cela l’appui des Ardentes, dont les choix musicaux ont fait leurs preuves à l’autre bout de la Wallonie et bien au-delà puisqu’il s’agit aujourd’hui d’un des plus gros festivals du genre dans le monde" poursuit l’organisateur.

L’affiche est donc moins éclectique, plus cohérente, et peut compter sur un total d’1,385 milliard de "stream" sur le net. En tête de ces écoutes, il y a bien sûr Gims & Dadju, programmé le dimanche soir. "C’est sûr que la rentrée scolaire au lundi 28 août, c’est pas le top pour nous, mais cela ne concerne finalement que les élèves du primaire ; la plupart des ados reprendront l’école seulement en cours de semaine".

Et ils auront d’autres pépites à se mettre dans l’oreille dès avant cette dernière soirée puisque le samedi soir, Scène sur Sambre accueillera Gazo, artiste de l’année aux Flammes, ces Victoires de la musique rap, et sacré chanson la plus streamée de l’année sur Spotify.

Ce même soir, une autre valeur sûre et fédératrice remonte sur scène: le duo bruxellois Caballero et JeanJass. Ils croiseront d’autres ambianceurs belges que sont The Magician, Kid Noize (vendredi), Todiefor et Green Montana (samedi, ou encore Daddy K pour clôturer en beauté le dimanche soir.

Une autre évolution sur le plan musical sera la montée en puissance du plateau électro qui anime la plaine entre les prestations des groupes de la grande scène. "Avec la collaboration de la RTBF et du Rockerill, une petite dizaine de DJs animeront cet espace de clubbing aménagé à l’entrée du site et baptisé Scène sur Sambre Club. Il y aura un bar dédié et une animation permanente qui assureront un fond sonore constant " poursuit Jean-François Guillin.

Un nouveau plan de mobilité

Scène sur Sambre, c’est aussi un site, dont l’accès, ou plutôt la sortie, peut poser problème. "Nous avons pu trouver un accord avec les bourgmestres de Montigny-le-Tilleul, Fontaine l’Évêque et Thuin, se réjouit Jean-François Guillin. L’arrivée sur le site se fera toujours exclusivement via Gozée, mais pour le retour, il y aura deux axes de sortie: l’un vers Gozée comme avant, mais aussi la route de Landelies vers Montigny-le-Tilleul, ce qui permettra de désengorger plus rapidement le site."

Une autre leçon de l’édition précédente a été tirée: il fallait revoir la zone "kiss&ride" qui permet aux parents de venir déposer et reprendre leurs enfants au festival. "Le nouveau parking de l’abbaye d’Aulne, au-dessus du site, servira de zone de dépose-minute. Ainsi, les parents pourront attendre le retour de leurs jeunes sans entraver la circulation." Pour le reste, près de 3 000 places de parking seront à nouveau disponibles dans des prairies situées à maximum 500 mètres de la plaine.

Un camping plus vaste

Dernier aménagement destiné à répondre aux besoins des festivaliers: le camping. Plus vaste, avec 1 500 places, plus de douches et une configuration autour d’un bar musical qui permettra aux campeurs d’assouvir toutes leurs envies de fête.

Une fête qui reste abordable puisque le prix du ticket journée reste à 35 € le vendredi, 45 € le samedi ou le dimanche, le pass 3 jours en prévente étant à 89 €. L’accès 3 jours au camping sera lui de 20 €. Enfin, un bon plan pour ceux qui voudraient participer de l’intérieur à cette organisation festive: le festival cherche toujours à étoffer ses équipes de bénévoles, qui recevront en échange leur accès et quelques avantages comme repas, boissons softs, T-shirt…

Enfin, est-ce l’effet météo de cet été 2023, mais il reste pas mal de tickets disponibles, à dix jours à peine de l’ouverture des portes du festival. "Mais on sait maintenant que cela se précipite dans les derniers jours" conclut l’organisateur de ce festival, dernier rendez-vous festif de cet été 2023.

https ://www.scenesursambre.be/fr