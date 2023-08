Momignies: il se passionne pour les chiens Malamute d'Alaska

Son premier Malamute d’Alaska, c’est auprès d’un éleveur que David l’acquiert. Depuis, trois autres chiens de la même race sont venus se joindre au binôme qui participe aujourd’hui au championnat de Belgique de cani trottinette tout-terrain, et qui est par ailleurs monté sur la 3e marche du podium lors de la dernière saison.

L’origine de ce sport hors du commun vient de Sibérie. Durant des siècles, les tribus vivant dans cette région difficile avaient pour habitude de déplacer les marchandises à l’aide de chiens tirant les traîneaux.

À défaut de pratiquer le mushing traditionnel, faute de neige suffisante en Belgique, celui-ci est remplacé par une trottinette tout-terrain, un VTT ou encore un kart pour effectuer des balades dans les sous-bois de nos régions. Le mushing avec trottinette est pareil à celui avec traîneau dont l’attelage est guidé avec la voix: "Une fois par semaine, je sors avec un ou deux chiens pour une sortie de 7 à 8 km à une allure moyenne de 16 km/h. Ce sont des chiens qui ont besoin de se dépenser. C’est dans leurs gênes. Quand ils me voient habillé pour sortir avec eux. Ils deviennent super-excités. Dans les descentes, il est primordial de disposer d’un très bon freinage afin de maintenir la distance entre les chiens et la trottinette."

David participe au championnat de Belgique, qui se déroule en hiver étant donné les températures trop élevées durant les 3 autres saisons: "C’est un sport très physique et je me suis déjà pris quelques gamelles, surtout au démarrage. Je vous assure que deux puissants chiens d’une cinquantaine de kilos, super-contents de démarrer une course, ça décoiffe ! On n’est parfois pas assez de deux adultes pour les retenir. Ce sont des chiens vraiment compétiteurs qui sont heureux de se dépenser"

Une réelle complicité

Cette course parfois effrénée donne parfois lieu à des pics d’adrénaline. Avec la vitesse, il faut anticiper, être hypervigilant et réactif lorsque l’on s’aventure dans des bois avec dénivelés, des chemins rétrécis ou passer entre des rochers. Il existe une réelle complicité entre le musher et son chien. Le fait de le laisser devant, tracter, sans aucune emprise directe sur lui à part les mots que l’on peut dire, est une sensation toute singulière. Elle renforce la complicité et la confiance entre le musher et le chien: "Ce sont de grands moments à vivre. Une autre sensation très forte, c’est celle de liberté. Lorsque l’on voit son chien courir devant, prendre un maximum de plaisir, que le vent ou les éclaboussures de boue me fouettent le visage, alors, on éprouve un incroyable sentiment de liberté."

Le mushing est une activité qui n’est pas sans risque et coûte relativement cher: "Outre les frais liés pour la nourriture des chiens, il faut y ajouter les vaccins annuels, la licence de course, les droits d’inscription, les frais de voyage pour participer aux courses qui se déroulent surtout en Flandre et dans le Nord de la France. Mais surtout, ce n’est pas un chien de salon, insiste David Meeuwissen. Il faut absolument disposer d’un grand terrain afin que les chiens puissent se défouler et se sentir bien."