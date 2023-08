Pour rappel, l’action Été solidaire a plusieurs objectifs. En premier lieu, permettre aux jeunes de développer leur sens de la citoyenneté, en les impliquant dans la valorisation et l’amélioration de leur quartier et leur environnement.

Renforcer la solidarité

Il s’agit également de promouvoir ou de renforcer, auprès des jeunes, la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et de favoriser les liens intergénérationnels, Enfin, à travers un travail valorisant, les jeunes renforcent l’image d’eux-mêmes, ainsi que celle des populations qui bénéficieront de leur travail.

Les différents étudiants ont été répartis en fonction des caractéristiques des candidats mais aussi selon des différents besoins de la commune. Une partie d’entre eux a œuvré au service technique communal et au CPAS. Au programme: entretien des espaces verts, transports de matériel pour les festivités de l’été, remise en couleur… Autant d’activités permettant de les initier au travail de terrain bénéfique à la collectivité.

D’autres ont été affectés au sein de la Maison de repos "La résidence des Ducs" dans le cadre d’une fonction d’ergothérapeute. Cela permet aux étudiants souhaitant s’orienter vers des études ou métiers en lien avec l’aide à la personne de se perfectionner et de gagner en expérience.

Un travail d’animation avec Flor’n Jeunes

Enfin, les autres jeunes retenus ont été actifs dans le cadre du stage communal Flor’n Jeunes organisé conjointement par les partenaires communaux et para-communaux, tels que la bibliothèque, le Plan de Cohésion Social, la maison des jeunes, le foyer culturel, l’accueil extrascolaire.

Ce stage offrait une multitude d’activités diversifiées (piscine, lecture, nature, magie…) pour petits et grands, durant deux semaines au mois d’août. Les étudiants ont donc pu s’associer à l’excellent travail des éducateurs et animateurs durant ces deux semaines et se former également à ce travail d’animation et d’encadrement de jeunes.