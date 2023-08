Dans la vallée de la Sambre, le tram vicinal fascine toujours autant (photos et vidéo)

Elle pèse trente tonnes, a vu le jour en 1888 et son moteur développe une puissance de 350 chevaux et nous emmène avec elle pour une remontée dans le temps, à la glorieuse époque de la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux, fondée en 1885.

"Le tram vicinal a joué un rôle important en termes de mobilité mais aussi dans le développement économique de notre pays. Avant sa création, les gens naissaient, vivaient, travaillaient et mourraient dans leur village parfois sans jamais l’avoir quitté", observe Laurent Vandermotte. Le tram va faciliter la mobilité des personnes et des marchandises sur un réseau de 5 000 kilomètres. "Ce réseau était un des plus long du monde. Grâce au tram, l’artisan et le commerçant vont pouvoir aller vendre leur produit dans le village voisin et l’ouvrier partir travailler et rentrer chez lui le soir", poursuit d’un des trente bénévoles actifs au sein de l’Association de défense du Vicinal. "Et ce que le public ne sait peut-être pas c’est que ce réseau servait plus au transport de marchandises que de personnes. Le tram transportait le bois à destination des mines, le charbon vers les villages lointains, les céréales et les betteraves vers les centres urbains".

Électrique, diesel ou à vapeur

Contrairement aux deux autres lignes, qui sépare Thuin de Lobbes ou qui conduit à la ville basse, sur lesquelles circulent des motrices électriques plus récentes, le tronçon reliant le musée du tram n’est pas électrifié. Seuls peuvent circuler des motrices diesel ou à vapeur: "Ce n’est pas plus mal. Car cela colle bien avec le cadre bucolique et champêtre et c’est avec très complémentaire avec les deux autres lignes plus urbaines. Cela donne une bonne vision de ce qu’était le réseau vicinal à l’époque", complète cet autre passionné venu participer à ce voyage dans le temps toujours aussi populaire.

La renommée de l’ASVI (Association de Sauvegarde du Vicinal) se répand bien au-delà de Thudinie. À bord des voitures ou sur les quais, il n’est pas rare d’entendre parler néerlandais, anglais ou même allemand.

Outre le festival du 15 août, le musée du tram est ouvert tous les mercredis après-midi et les samedi et dimanche durant la saison touristique, avec en point d’orgue, le dimanche 29 octobre, la nocturne spéciale "Halloween".