Série d'été: des poules rares bien élevées à Pry-lez-Walcourt

Poules de races

Au début de cette année, Antoine Thioux a lancé son élevage de poules à titre complémentaire. "La première des quatre races que j’élève est la poule de Marans ; elle est originaire de cette petite ville de Charente-Maritime située aux abords du Marais Poitevin. Il s’agit d’une volaille plutôt costaude, rustique qui pond des œufs couleur chocolat", nous apprend-il. La seconde race disponible chez Antoine Thioux est la poule de Malines, aussi appelée coucou de Malines. Il s’agit d’une bonne poule pondeuse et de chair. La troisième race est la poule de Brahma qui est d’origine asiatique et qui continue à pondre l’hiver. Enfin, on peut trouver, à l’Entrepoules, des petites Pékin. "Il s’agit d’une poule naine et d’ornement mais qui produit tout de même de petits œufs comestibles", précise l’éleveur.

Dans son élevage, chaque race dispose de son propre parc. Il n’y a que les poussins qui gambadent ensemble dans un parc commun. "Une autre particularité de notre élevage réside dans le fait que nous ne sexons pas les poussins. Avec l’habitude, nous distinguons les mâles des femelles et, en cas d’erreur de notre part, le client peut revenir échanger sa poule contre un coq et vice-versa", continue Antoine dont l’objectif est de proposer des poules de qualité à un prix démocratique.

Son projet

Pour l’instant, Antoine est éleveur de poules à titre complémentaire mais son projet serait de s’installer sur un terrain plus spacieux où il pourrait construire son habitat léger super-isolé et compléter son activité par du maraîchage et des plantations d’arbres fruitiers où les clients pourraient venir cueillir leurs fruits eux-mêmes. "J’avais une option sur un terrain situé à la rue de Namur, à Thy-le-Château, mais mon projet a été refusé par l’administration communale sous prétexte que l’habitat léger ne cadre pas avec l’habitat local et qu’il constituerait un prétexte pour m’installer sur un terrain agricole alors que je ne suis pas agriculteur à titre principal", explique-t-il.

Pour réaliser leur projet, Antoine, sa compagne et leurs trois enfants s’installeront donc dans une commune où il sera perçu comme novateur en matière de transition énergétique.

Infos: Facebook: l’Entrepoules, rue Capitaine Aviateur Henry Goblet 12 à 5650 Pry-lez-Walcourt 0475/77 49 70 antoine.thioux@gmail.com.