Saint-Martin fêté pour la 35e fois à Villers-Poterie (photos)

Lors de la relance en 1988, la marche Saint-Martin de Villers-Poterie comptait une cinquantaine de marcheurs. Trois décennies plus tard, l’effectif a triplé. Cette évolution s’explique par l’esprit de camaraderie régnant au sein des rangs et le fait que la manifestation ait conservé son caractère familial. La procession dominicale a jalonné les chapelles et potales du village avec la statue de saint Martin portée à tour de rôle par les sapeurs, les zouaves et les tromblons.