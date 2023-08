Napoléon et ses troupes ont envahi Cerfontaine (photos)

Napoléon ou saint Lambert ?

Mais au fait, saint Lambert, qui se souvient, même à Cerfontaine de cet évêque du Moyen-Âge surtout attaché à la Principauté de Liège ? Était-ce réellement sa fête ce 15 août aux portes de l’Eau d’Heure ? Ou alors, a-t-il été oublié et remplacé par la Vierge Marie qu’un peu partout on vénère à cette date, l’Assomption, la fête de Marie.

Peut-être un peu de Marie ou de Lambert ce mardi à Cerfontaine mais surtout c’est Napoléon qu’acteurs de la marche ou simples spectateurs ont voulu mettre sur un piédestal. Après tout, ce 15 août, c’était son anniversaire, une raison suffisante pour le voir défiler fièrement juché sur sa belle monture blanche.

Pour l’entourer, une horde de chevaux avec sans doute la plus imposante compagnie qu’on puisse voir dans les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Son colonel-major, ses trompettes, son timbalier et ses maréchaux précédant l’escadron des Chasseurs à cheval, celui des Grenadiers et celui des Dragons de l’Impératrice. Et au milieu de ce beau monde, Napoléon en personne, plus fier que jamais, se remémorant Austerlitz, Iéna ou encore Wagram tout en oubliant les mornes plaines de Waterloo.

Trois compagnies

Pour compléter le défilé, deux autres formations, la compagnie des jeunes permettant aux marcheurs de demain de déjà fourbir leurs armes avec sérieux et discipline. Et bien entendu, la compagnie Saint-Lambert avec sa saperie, sa batterie, ses pelotons des Grenadiers, des Vivandières, des Fusiliers grenadiers, des Vétérans Bourgeois, des Canonniers et des Voltigeurs, tout cela paradant sous les costumes du 1er empire et emmenés par les adjudants, les officiers généraux en quelque sorte.

Un parcours de l’église à l’église en matinée, puis dans les rues cerfontainoises avant la rentrée solennelle toujours très attendue devant une tribune de personnalités et une foule toujours imposante.