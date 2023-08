Chimay: un mur à hirondelles de rivage à la carrière de Lompret

Lompret, après Yves-Gomezée

Comment expliquer cet important déclin ? Pour les membres de l’ASBL Les Bocages qui surveillent les populations d’hirondelles depuis 33 ans, plusieurs facteurs interviennent. En premier lieu, la disparition des insectes (80% en moins en 30 ans !) en raison de la pollution générale. Or, les hirondelles sont exclusivement insectivores. En plus des inondations dans le milieu naturel, les grosses pluies suivant des périodes de sécheresse entraînent l’effondrement des petites falaises de poussiers dans les carrières. Ces éboulements prennent les oiseaux et leurs petits au piège et provoquent de gros dégâts dans les colonies. Cela a été particulièrement le cas ces trois dernières années. Il faut aussi déplorer, dans une moindre mesure, la prédation: renards, corbeaux et ratons laveurs qui creusent les parois de nidification pour atteindre les nids.

Des sites de nidification protégés

Afin de lutter contre ces phénomènes et enrayer le déclin des hirondelles de rivage, Les Bocages, en association avec divers carriers de la région, créent des sites de nidification sécurisés. Dernier exemple en date à la carrière de Lompret où un mur à hirondelles de rivage a été inauguré, ce lundi, en présence du ministre Willy Borsus, en charge notamment de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture, et de plusieurs bourgmestres de Communes alentour.

"Nous avons constaté l’arrivée d’hirondelles de rivage à Lompret en 2019, rappelle Claudy Noiret, ornithologue, coordinateur des Bocages et bourgmestre de Couvin. Elles se sont installées ici suite aux problèmes qu’elles ont rencontrés dans un autre site carrier de l’entité de Couvin. Après des aménagements en 2021 à la carrière Les Petons à Yves-Gomezée, nous avons décidé d’installer, en mars 2023, un mur à hirondelles de nouvelle génération à Lompret. Il s’agit de parois verticales en béton en L. Ce mur est percé de nombreux trous permettant aux oiseaux d’atteindre le poussier accumulé derrière pour y creuser leur nid. En outre, un grillage a été posé sur l’ensemble du dispositif pour empêcher l’intrusion des prédateurs."

Résultat: en avril de cette année, une centaine d’hirondelles est arrivée par vagues successives et a adopté le mur. Malgré un épisode de pluies torrentielles en juin dernier, la colonie, pourtant en pleine nidification, a été épargnée. Le dispositif de sécurité a donc joué son rôle. Et début juillet, lors de l’envol des petits, les membres des Bocages ont pu comptabiliser près de 300 hirondelles.

"Même si ces aménagements ont un coût pour nous, nous sommes heureux d’avoir contribué à la sauvegarde de cette espèce", souligne pour sa part Serge Paternoster, le propriétaire des lieux.

Gagner la confiance des acteurs de terrain

Claudy Noiret insiste d’ailleurs sur ce point: sans convaincre et gagner la confiance des différents acteurs de terrain, de tels projets de sauvegarde ne pourraient voir le jour, même s’il faut admettre que le problème est plus global.

Et d’appeler, avec l’aide des autorités régionales, à ce que les aménagements d’Yves-Gomezée ou de Lompret fassent école partout où cela sera nécessaire et efficace pour sauver les hirondelles de rivages dont les sites de nidification naturels le long des berges des cours d’eau sont de plus en plus rares.

ASBL Les Bocages: chaussée de l’Europe, n° 112-114, Cul-des-Sarts. Tél: 0478/31 25 34 ou 060/37 77 35.