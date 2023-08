Les Écossais ont envahi l’Abbaye d’Aulne et attiré 6 000 visiteurs ! (Photos)

"Une équipe d’une centaine de travailleurs est à l’œuvre depuis plusieurs jours pour proposer un rendez-vous unique dans la région. L’an prochain, nous pensons étendre notre système de navettes gratuites en bus afin de désengorger la Vallée de la Paix, où se garer pose réellement un problème" explique le responsable Thomas Lallemand.

Lorsqu’on arrive sur le site, très rapidement, on entre dans un autre monde. On est replongé en pleine époque médiévale et celtique ! On est pris par le son des cornemuses qui envahit les lieux. Des danseurs et les couleurs typiques de l’Écosse font corps avec les bâtiments centenaires de cette ferme, des odeurs et des saveurs irrésistibles guident naturellement le public à travers un village gastronomique reconstitué. Des épreuves sportives s’entrecroisent au beau milieu des champs. On est carrément dans l’univers étonnant d’une journée écossaise, en symbiose entre une culture et un site prestigieux à découvrir.

Tout au long du week-end, des pipebands, des spectacles de danses, de musiques traditionnelles, des concours d’épreuves sportives typiques se suivent. Plus loin, dans une chapelle reconstituée, certains n’hésitent pas à renouveler leurs vœux lors d’une cérémonie de mariage clandestin. Ici et là, on découvre un village des saveurs et des métiers, on arpente la prairie où sont dressés les innombrables camps de véritables clans écossais. Les visiteurs interpellent ces hommes et femmes venus d’une autre époque et n’hésitent pas à participer aux nombreuses épreuves et animations proposées. Dans la cour principale, les papilles ne sont pas en reste avec la dégustation de plats écossais, de bières ou encore de whiskies.

"Notre ASBL La Cour des Miracles fait essentiellement de la reconstitution du XVe s. Nous essayons d’être le plus conforme au côté historique et privilégions l’interactivité avec le public afin que celui-ci soit aussi acteur. Les gens peuvent prendre les armes en main, porter un casque, se faire masser les pieds. Ils prennent part à la vie du campement. Notre tailleur de pierre montre son savoir-faire et invite les enfants à faire de même, le carcan a toujours son succès pour les amateurs de torture. La poudre noire, les canons n’ont plus de secret pour le public. Nous sommes un groupe de passionnés venant des 4 coins de Wallonie qui nous produisons environ 15 fois par an. Ce que nous racontons au public est toujours basé sur des faits historiques" raconte Mathias Byloos.

Plus loin, Rudi Collin et ses chiens, des Border Collie, attire l’attention des enfants. Le chien est connu depuis le XVIIe siècle. Il doit son nom à la région des Borders, entre l’Écosse et l’Angleterre, où il fut utilisé jadis comme chien de berger. Dans le temps, il servait à rassembler les troupeaux de moutons et à garder les fermes. Ses chiens sont souvent primés à de nombreux concours.

Laurent Vantecomboux et ses amis Français du clan des "Terra Crom" forment un véritable clan de Highlanders, toutes générations confondues. Ils viennent de Paris et se produisent partout en France, en Suisse. "Nous adorons le public belge. Il est jovial et curieux. Il s’intéresse à tout et pose beaucoup de questions. On sent que les Belges sont cultivés et à l’écoute. Et c’est plaisant" dit-il.

Mission accomplie pour les organisateurs de Art&Smile ! Le public est bel et bien présent et ravi. Rendez-vous est déjà pris pour 2024 !