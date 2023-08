Le théâtre au château du Rotary a pris l’eau !

Après avoir pris ses quartiers au Château du Fosteau pour ses 13 premières éditions, le spectacle du théâtre des Galeries était pour la 2e fois proposé à Beaumont dans le parc de Paridaens. Malheureusement, une pluie continue arrivée vers 18h a contraint les organisateurs à annuler l’événement. La soirée avait pourtant bien débuté avec un souper réunissant plus de 200 convives. Préparé de main de maître par le traiteur local et nouveau rotarien, Sébastien Baire, il a ravi les convives. Ensuite, 300 spectateurs devaient assister au vaudeville de Georges Feydeau, "Le Système Ribadier". "C’est la première fois depuis 15 éditions que nous devons annuler une représentation. Mais il faut rester réalistes, ni les comédiens ni les spectateurs n’auraient pu jouer et passer une bonne soirée avec cette pluie. Malheureusement, vu l’agenda très serré du Théâtre des Galeries, le spectacle ne pourra être postposé et nous rembourserons donc les gens" explique le nouveau président Hervé Derdelinckx. Le Rotary joue un rôle social et intervient pour aider des associations ou accueillir des étudiants étrangers. "Ici, nous intervenons financièrement, par exemple, dans les frais du camp des scouts de Rance en échange de leur aide pour cette soirée. Nous continuerons à organiser nos conférences-repas qui connaissent de plus en plus de succès" ajoute José Michaux, Past président. Le club service compte 17 membres et aimerait accueillir en son sein de nouveaux membres dynamiques car les idées et le travail ne manquent pas. Ce qu’il faut, ce sont des bras pour pouvoir continuer à apporter de l’aide là où c’est nécessaire.