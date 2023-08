Joli succès pour le 1er festival Cover et Tribute à Couvin

Le First Cover Festival de Couvin a attiré la foule ce samedi. Il faut dire que l’organisateur Jacques Seghers et l’équipe de bénévoles avaient mis les petits plats dans les grands pour cette première édition. La qualité musicale était au top et le public très réceptif. Ambiance festival les pieds dans la boue avec la pluie qui était tombée abondamment la nuit précédente, des éclaircies puis un soleil bien présent pendant l’après-midi, de la bonne musique, des food-trucks, une très bonne organisation ont fait qu’on peut parler de réussite, et d’ores et déjà annoncer que ce premier festival sera suivi d’autres. Les participants en redemandent déjà.