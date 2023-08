Philippeville: un camion sur le flanc sur la N97 à Villers-le-Gambon

L’endroit n’est pourtant pas reconnu comme étant accidentogène, hormis les rencontres avec le gibier dans cette traversée du bois. Ce lundi matin, un nouvel accident n’impliquant qu’un seul camion s’est produit entre le "Pont de Dinant" de Villers-le-Gambon, et le Bunker de Rosée. Pour une raison qui restera à déterminer, le chauffeur d’un camion semi-remorque a mordu dans le bas-côté droit de la chaussée. Déséquilibré, le bahut qui transportait des articles pour le magasin Trafic, a versé sur son flanc dans le fossé. Le conducteur a été légèrement blessé et pris en charge par une ambulance des pompiers de Philippeville. Les pompiers sont également intervenus avec une autopompe, une citerne et un balisage, sous les ordres d’un officier de Couvin.