Une fête médiévale à la brocante de Sivry (photos)

Une autre diversification

Les propriétaires ont transformé une autre partie de leur ferme en ferme pédagogique et élèvent du bétail particulier comme des poneys, des chèvres et autres moutons de races anciennes comme le Racka ou mouton de Valachie, un mouton originaire des plaines de Hongrie et ayant de cornes torsadées. À la recherche de diversifications, les propriétaires ont un autre projet en vue: installer un archéosite dont les acteurs feraient revivre l’histoire ancienne. Pour promouvoir cette idée, ils ont fait appel à une société de passionnés d’histoire: "La griffe de Djevelen" afin d’organiser une fête médiévale. Ce samedi, un campement s’est installé dans les prairies de la ferme et a rassemblé des membres de l’association "Les temps oubliés – Oblitae Aetates". Cette association est une compagnie de reconstitution de la vie dans nos contrées au Haut Moyen-Âge, une période historique que l’on situe généralement dans la seconde moitié du premier millénaire. Ce qui permettra de se différencier de l’archéosite d’Aubechies-Belœil qui, lui, reconstitue l’époque gallo-romaine. Sous les tentes spécifiques, on pouvait croiser des participants en habit d’époque, vacant à des occupations diverses: fabrication de bijoux, cuisine dans le chaudron en cuivre, tir à l’arbalète… Et pour se réchauffer entre les averses, on pouvait déguster un hydromel ou un vin épicé, tous deux élaborés selon des recettes antiques.

Si la journée de samedi s’est relativement bien déroulée, les organisateurs ont été contraints d’annuler les activités programmées le dimanche "à cause du temps belge". Ils promettent de reprogrammer le week-end dès l’année prochaine, plus tôt dans l’année.