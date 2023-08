Recyparcs en Entre-Sambre-et-Meuse: une vidéo pour inciter au respect du personnel

La collecte en recyparc concerne plus de la moitié des tonnages de déchets ménagers. Les 217 recyparcs, répartis sur l’ensemble de la région wallonne, sont spécialement aménagés pour permettre la collecte sélective des déchets que le citoyen vient déposer en vue de leur recyclage.

Le respect du personnel et la sécurité sont au cœur des préoccupations. Les préposés informent le citoyen et le guident pour faire respecter les consignes de tri. Ils ont également pour mission de veiller à la sécurité de tous en faisant respecter la signalisation, les limitations de vitesse et la gestion des déchets, spéciaux des ménages).

Malheureusement le personnel des recyparcs est régulièrement confronté à un manque de considération, à de l’agressivité verbale, voire physique. Face à ces agissements regrettables, Copidec a décidé de réagir avec une vidéo décalée. Le petit film démarre à l’entrée d’un recyparc. Le préposé accueille un citoyen qui ne l’écoute pas jusqu’au bout et démarre en trombe. La scène se répète. Excédé, il sort un sifflet de sa poche et siffle bien fort. Les autres préposés présents sur le recyparc s’arrêtent. Ils sortent de leurs poches des autocollants qu’ils se collent à divers endroits du corps. Sur ceux-ci on peut lire: respect, merci, guider, trier, sécurité, bonjour, courtoisie…