100 chevaux sur l’herbe en fête à Couvin: la météo joue les trouble-fête (photos)

Vers 16 heures, une quarantaine d’équidés ont été présentés au public. Une heure durant, Marc Beelen a narré l’histoire de chacun et la raison de son arrivée au domaine. La plupart des équidés étaient voués à une mort certaine et c’est in extremis que les responsables les ont sauvés. Pour d’autres, c’est une demande d’associations pour confier l’animal aux 100 chevaux, suite à une blessure, une maladie ou une saisie.

Les quatre derniers pensionnaires arrivés ont été présentés, parmi lesquels Chakira, à Géronsart depuis quelques jours seulement.

La troupe de danse folklorique wallonne gerpinnoise Les Tayettes a rehaussé la manifestation de sa présence bénévole pour la sixième année consécutive. Pour une petite faim ou soif, chacun pouvait compter sur le bar ou les morceaux de tartes ou galettes.

L’association ne fonctionne que sur fonds propres et n’obtient aucun subside. Au total, cent quarante-neuf équidés y coulent des jours heureux après une vie très pénible. À cela, ajoutons quelques moutons, cochons ou autres boucs.

Infos:: 060 39 92 20 – Chemin du Bois de Frasnes 52, 5 660 Couvin – marc@100CHEVAUX.