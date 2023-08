Propos diffamatoires: l’échevin Alain Lalmant débouté

Dans son jugement, le tribunal de 1re instance de Charleroi a jugé que "le défendeur n’a pas porté atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur et a utilisé sa liberté d’opinion et d’expression dans les limites autorisées […]. La position du demandeur dans la société conduit nécessairement celui-ci à devoir accepter de faire l’objet de critiques, parfois virulentes, parfois injustifiées, étant le jeu de tout système démocratique" dit encore le jugement. "En l’espèce, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité civile du défendeur, ne peut lui être imputée. " Suite à cela, l’échevin a annoncé son intention de faire appel de la décision du tribunal. "Je comprends que quand on est élu, on est également plus souvent soumis à la critique. Mais ce qui ne va pas dans ce cas, c’est que ce sont des paroles qui peuvent blesser, et son auteur ne semble pas le comprendre " expliquait-il mardi à nos confrères de Sudpresse. Dans l’un des posts incriminés, le citoyen merbien attaquait en effet également l’entourage familial de l’échevin