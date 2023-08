Les baladeuses remises sur les rails vicinaux thudiniens

À Thuin, on ne présente plus l’ASVi. Depuis des années, l’Association de Sauvegarde du Vicinal et ses nombreux bénévoles passionnés œuvrent à la défense de ce patrimoine et ce pour le plus grand plaisir des nostalgiques d’une époque aujourd’hui révolue où le réseau vicinal était largement développé dans la région. Si des trams circulent encore les week-ends durant la belle saison, le week-end du 15 août constitue le grand rendez-vous estival de l’ASVI avec son traditionnel festival. L’occasion de voir circuler des machines et des voitures exceptionnelles sur les trois lignes encore entretenues au départ du musée. Et notamment ces locomotives à vapeur qui circulent alternativement sur la ligne à destination de Biesme-sous-Thuin.