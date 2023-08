Chimay: observer les Perséides à l'Aquascope de Virelles

Les taches solaires

Dans la région, des observations sont organisées à l’Aquascope de Virelles. Mais chacun est libre de s’installer dans son jardin et de lever les yeux vers le ciel en direction de la constellation de Persée.

Ce samedi 12 août, l’Aquascope de Virelles met sur pied toute une série d’animations autour de l’astronomie. Cette journée se déroulera en collaboration avec le CNABH (Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut), l’UNamur et le Parc National ESEM.

À partir de 14 h: diverses activités seront proposées: observation du Soleil avec les membres du CNABH, des taches et des protubérances solaires, antenne parabolique pour "écouter" les murmures et les bouillonnements du soleil en direct, présentation du projet de cadran solaire monumental sur la façade de l’Aquascope.

Les fresques de Jean Claude Dresse, dédiées au Soleil et Séléné (déesse de la lune) seront commentées par l’artiste. Ces animations seront accessibles aux visiteurs de l’Aquascope, moyennant paiement du droit d’entrée habituel (adultes 9 € ; enfants 6-12 ans 5 €) ou abonnement.

Dès 18 h, la "Nuit des étoiles filantes" débutera en accès gratuit et sans réservation. En début de soirée, il sera toujours possible d’observer le Soleil. À 18 h 30, un exposé avec projection sera consacré aux "Étoiles filantes, météores et météorites… Du spectacle céleste aux cataclysmes !". Un second exposé à 21 h, se penchera sur "Les curieux cadrans solaires de Claude Gahon, entre art et poésie". Ses créations portent des noms singuliers et font preuve d’originalité, d’esthétique et de diversité… le tout avec une pointe d’humour.

Ciel nocturne d’été

À divers moments de la soirée, un animateur du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse parlera "Des animaux qui aiment la nuit !". Au cours de cette mini-conférence, il expliquera l’impact de la pollution lumineuse sur diverses espèces animales. Il répondra aux questions sur le projet de trame noire porté par le Parc national. De 21 h 30 à minuit, si le ciel est dégagé et donc sous réserve d’une météo favorable: observation commentée du ciel nocturne, des étoiles filantes, des constellations à l’œil nu et à l’aide d’instruments. Cette année, la lune ne viendra pas perturber l’obscurité ambiante: elle ne pointera le bout du nez qu’au beau milieu de la nuit ! En outre, l’éclairage public de la rue du Lac sera éteint. L’occasion d’admirer des objets célestes peu lumineux mais spectaculaires, tels les amas globuleux et les nébuleuses.

Saturne et ses anneaux

Quatre postes d’observation équipés d’instruments différents permettront de scruter les plus beaux objets du soir: galaxies lointaines, Saturne et ses anneaux, l’Amas d’Hercule, cette fantastique nébuleuse aux 100 000 étoiles… Cette année, les participants bénéficieront du prêt d’un grand télescope par l’UNamur !

À 22 h 45, 23 h 15 et 23 h 45, les yeux rivés sur les étoiles, on pourra écouter quelques légendes et contes sur le monde fabuleux qui se déploie au-dessus de nos têtes. Durée 20 minutes.

Des installations lumineuses aideront à repérer les constellations dans le ciel et à devenir incollables sur la Grande Ourse, Cassiopée et le Triangle de l’été. En cas de petite faim, la Cantine de l’Aquascope proposera sa carte habituelle.

Aquascope Virelles, rue du Lac, 42, à Virelles. Tél: + 32 60/21.13.63 Web: www.aquascope.be/evenements

Rue de Mariembourg, n° 45 à Dourbes. Tél: + 32 60/39 99 25. Web: http://www.astrosurf.com/boninsegn