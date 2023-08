Ce 15 août, poussez la porte de la Chapelle de Bonnes-Pensées à Pesche

Y étaient exposés, des documents authentiques rares, une maquette réalisée par les élèves de l’école fondamentale lors d’activités du mercredi après-midi montrant la vallée immergée de l’Eau Noire si le barrage de Couvin avait été construit, ainsi que d’autres maquettes de bâtiments emblématiques du village réalisées par Suzanne Constant, aidée de son mari.

Gabriel Baudet, ancien instituteur et chef d’école de Pesche, passionné par l’histoire de son village nous a guidé lors de notre visite émaillant la visite par de nombreuses anecdotes.

Devant une superbe maquette et des plans affichés de la Maison du Bailli, l’ancienne école du village, on pouvait lire qu’en 1894, le Conseil Communal de Pesche est manifestement anticlérical et veut obliger l’institutrice communale, une religieuse, à venir habiter le logement à construire après avoir abattu la Maison du Bailli. Des plans sont établis, pour l’école et pour l’habitation de fonction. Mais fin 1894, on vote et le conseil anticlérical perd les élections. On gardera donc la Maison du Bailli et les sœurs resteront dans l’enceinte du Couvent !

À cette époque, sous peine de révocation, le chef d’école doit habiter la maison d’école mise à sa disposition par la commune.

Une photo montrait la famille Meyer devant sa roulotte. La famille Meyer, des gens du voyage, avait posé sa roulotte sur un terrain du village. Pendant la guerre 40-45, les Allemands fouillaient toutes les maisons à la recherche de maquisards. Arrivés devant la roulotte, ils tombèrent en extase devant un individu qui roulait ses cigarettes entre deux orteils. Ébahis, ils s’en amusèrent et n’ont plus pensé à fouiller la roulotte de ces gens du voyage, où effectivement des maquisards se cachaient !

Cette visite était aussi l’occasion de redécouvrir cette magnifique chapelle bien restaurée avec son incroyable plafond à Saints. La construction de la chapelle a été initiée par Claude Herman de Milendonck, seigneur du lieu, pour célébrer la fin d’une procédure judiciaire et la réconciliation avec son oncle Adolphe qui avait usurpé son titre de baron de Pesche et accaparé ses biens, ainsi qu’une convention importante signée avec les bourgeois. La dernière rénovation de la chapelle a eu lieu en 2000.

Vous avez manqué cette occasion de visiter ce magnifique édifice ? Vous pourrez encore le visiter le 15 août après-midi ainsi que lors des Journées du Patrimoine. Gabriel Baudet vous racontera volontiers lors de cette visite l’histoire du lieu et des objets qui s’y trouvent. Il est aussi possible de la visiter en groupe sur demande à l’Office du Tourisme de Couvin.

Infos: gabriel.rachel33@gmail.com ou Office du Tourisme de Couvin – Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin – 060/340 141 – couvin.ot@gmail.com