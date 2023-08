Cerfontaine: en rando-balade vers les lacs de l'Eau d'Heure avec Amélie

Comme beaucoup de personnes durant la période covid et même après, Amélie Decrolière s’est remise en question au niveau de son avenir professionnel. Enseignante en langues de formation, elle s’est demandé comment elle pourrait vivre de ses passions que sont la nature, la randonnée et la musique. "J’ai commencé par suivre des formations en techniques d’animation à l’environnement, à la nature et je viens de terminer une formation de guide-nature", explique-t-elle. "J’ai élaboré un concept de"rando-balades"dont l’objectif est de randonner à un bon rythme avec un point de vue naturaliste. Je propose des randonnées de 5 à 10 km ou de 15 à 25 km au cours desquelles je m’arrête quatre ou cinq fois sur des spots intéressants d’un point de vue patrimonial, naturel ou paysager", poursuit-elle. Comme elle réside à Cerfontaine, le site des lacs de l’Eau d’Heure constitue, avec Viroinval, ses terrains de jeux favoris. "Au cours de mes randos, je ne manque pas de proposer de petites animations sur la géologie, la faune, la flore ou le patrimoine de la région", précise-t-elle. Amélie propose des balades en kayak et padel pour découvrir la nature et la faune des lacs qui s’éveille au petit matin.