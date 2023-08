Stage de voile pour les jeunes cerfontainois

Grâce aux subventions Adeps Été Sleur brevet de ports et maintenant aux subventions pour l’action sportive locale, ces enfants et jeunes de l’entité ont la chance de découvrir un sport moins commun, grâce aussi à la présence des lacs de l’Eau d’Heure à proximité. Et c’est ainsi que plusieurs jeunes qui ont découvert la voile avec ces stages gratuits sont maintenant en train de passer moniteur de voile ou de planche à voile tandis que d’autres reviennent de temps en temps naviguer comme équipier d’un membre du club.

Si l’encadrement est certes à féliciter, il ne faut pas oublier Corentin, Manon, Théotim, Alexandre, Léon, Camille, Yaëlle, Lélia pour le bateau et Sacha, Clara, Ilana, Leila, Antoine et Thia pour la planche, ces jeunes stagiaires qui ont progressé toute la semaine avec beaucoup de courage malgré la pluie et le vent qui n’a pas rendu les choses aisées.