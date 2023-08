Les 20 ans de jumelage entre Cerfontaine et Louiseville au Québec fêtés en ouverture de la Foire verte

Jumelage

En automne 2002, de retour de son voyage annuel au Québec, Joseph Delwart émet l’idée, lors d’une réunion du conseil d’administration de l’Office du Tourisme de Cerfontaine de jumeler officiellement la Commune de Cerfontaine avec la ville de Louiseville. Immédiatement, l’Office du Tourisme emboîte le pas suivi des autorités communales.

C’était le 1er août 2003, il y a 20 ans, et c’était également l’inauguration de la Foire Verte: la charte de jumelage était signée entre Louiseville et Cerfontaine et un comité de jumelage se créait. En août 2011, lors d’une nouvelle édition de la Foire Verte, une artère de Cerfontaine était baptisée rue du Québec.

Cette année encore, des représentants de Louiseville étaient présents à Cerfontaine à l’occasion de la foire. Une dizaine de cousins québecois dont Isabelle Giguère qui représentait le maire de Louiseville, Michel Ringuette, le meunier et un habitué, André Auger, président du festival de la galette de Sarrasin.