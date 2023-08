De Silenrieux à Cerfontaine, 30 ans d’activités à la Foire Verte (photos)

En 1992 à Silenrieux

En 1992, la première édition de la Foire Verte de l’Eau d’Heure à Silenrieux se fixe comme objectif la valorisation du terroir de l’Entre Sambre et Meuse et ce au travers d’expositions, de concours agricoles, de marchés du terroir, d’artistes et artisans. À l’initiative, Joseph Delwart, toujours aux commandes de l’organisation aujourd’hui. La rencontre avec les cousins Québécois et en particulier avec ceux de Louiseville avec son Festival international de la galette de sarrasin, va être source d’inspiration et d’échanges pour atteindre de façon originale les objectifs visés.

De 1993 à 1998, la "Foire Verte de l’Eau d’Heure" recherche les moyens de valoriser les traditions à l’année. Dans la foulée de l’événement estival, un marché du terroir et une brocante hebdomadaire sont créés à Silenrieux. Renommée et succès sont au rendez-vous pour le grand plaisir des touristes des Lacs de l’Eau d’Heure.

Dès 1999 à Cerfontaine

En 1999, pour des raisons d’exiguïté, l’événement estival s’installe au lieu-dit "Les Séchoirs" à Cerfontaine. Les relations avec le Québec se perpétuent et s’intensifient. Cerfontaine et Louiseville se rapprochent encore un peu plus. Jules Baribeaux, alias le Père Sarrasin, figure emblématique québécoise, devient en 2000, citoyen d’honneur de Cerfontaine.

2002, c’est l’année du RAVeL et du succès avec plus de 20 000 visiteurs. De 2003 à 2006, la "Foire Verte" s’ouvre davantage au tourisme, en partenariat avec l’Office du Tourisme, avec l’accueil de la Bourgogne et des Ardennes françaises. S’en suivent aussi les échanges avec les Confréries qui aboutissent à la création de la Confrérie des Sabotiers de l’Eau d’Heure.

En 2007, c’est le tournant: la "Foire Verte" investit le site du moulin, ancien terrain de foot et développe la thématique "Nature et Environnement". Le "fil vert" des activités de l’association s’est accentué. Le projet d’une vitrine permanente sur la nature aux sources de l’Eau d’Heure se développe avec la Région Wallonne et les Cercles des Naturalistes de Belgique.

En 2011, l’ASBL a fêté ses 20 ans avec l’inauguration de la rue du "Québec" à Cerfontaine et la création d’un site permanent de sensibilisation à la nature, à savoir "l’Eco-vitrine des lacs de l’Eau d’Heure". En mars 2012, création d’une nouvelle section des Cercles des Naturalistes de Belgique, lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Gembloux. La section des "Lacs de l’Eau d’Heure" est née. Les activités s’organisant sur et à partir du site de l’Eco-vitrine pour devenir un rendez-vous incontournable de la mi-vacances en Entre-Sambre et Meuse.