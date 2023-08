Dans l’étable transformée en espace festif, les saveurs locales étaient à l’honneur. Les producteurs proposaient des produits originaux et authentiques: hamburgers, fromage de chèvre et bières locales rafraîchissantes ont fait le bonheur des gourmands. Au cours de la soirée, la musique a résonné dans l’air, offrant une ambiance joyeuse alors que les concerts de rap et de rock ont animé la scène.

Tout savoir sur les moutons

Outre les plaisirs gastronomiques et musicaux, la fête de la Bergerie de la Scayes a également mis en avant l’artisanat local, en faisant notamment découvrir les secrets du processus de la laine, de la tonte au filage.

Dans une prairie verdoyante, plusieurs stands artisanaux ont également attiré l’attention des visiteurs. Ceux-ci ont pu découvrir de bons produits locaux et des objets uniques.

Un stand d’information sur "Terre en vue", qui soutient la bergerie, a permis aux visiteurs de s’informer sur les actions locales en faveur de l’environnement et du développement durable.

En quête de coopérateurs

La coopérative a réussi à acquérir une portion des terres voisines de la bergerie et est actuellement à la recherche de nouveaux coopérateurs. Les personnes intéressées par ce magnifique projet sont invitées à se faire connaître auprès des responsables de "Terre en vue".