Succès de la 31e course de trottinettes à Olloy-sur-Viroin

Le dimanche midi, 105 repas ont été servis sous le chapiteau. Au menu: un jambon à la broche réalisé par le traiteur local "Chez Jean". Ce repas s’est déroulé dans une bonne ambiance musicale créée par la fanfare dirigée par Arthur Van Hese.

Une course pour enfants et une pour adultes

Le samedi après-midi, 22 équipes ont participé à la course pour enfants. Dès 15 h, le public particulièrement nombreux a pu assister au passage des plus jeunes, âgés de 2 ans et demi à 13 ans et juchés sur leurs petites trottinettes, au carrefour des "Quat’Voyes". Tous, très motivés voulaient donner le meilleur d’eux-mêmes.

En soirée, les adultes ont rejoint le même site que les enfants. Cette 31e édition comptait 11 équipes: sept en compétition et quatre en folklore. Ceux-ci ont rassemblé une foule de spectateurs sur le circuit. En catégorie compétition, la bataille a été rude entre les trois premiers. Mais la palette Ollégienne a su tirer son épingle du jeu en prenant cinq tours d’avance lors de la manche nocturne le samedi. Ils ont juste bien géré leur avance lors de la manche du dimanche afin de remporter cette course. En effet, on constate un très faible écart de tours entre le deuxième et le troisième. Ces deux équipes ont été au coude à coude lors des deux manches et c’est finalement l’équipe des "Rigolos 2.0", équipe composée des jeunes de Mazée, qui a pris la seconde place avec un tour d’avance sur la "Team Frères Bouré" composée exclusivement de jeunes.

À ce propos, on peut encore constater le travail réalisé par les participants qui ont tenu à avoir la plus belle trottinette possible. Les voleurs de "La Maroux Bank" ont gagné cette 31e édition avec leur trottinette en forme de coffre bancaire qu’ils ont fait plusieurs fois exploser sur le week-end. Les détails de la finition étaient parfaits, ce qui a évidemment exigé des semaines de travail. Cette équipe était composée d' Ollégiens et Ollégiennes: Nathalie Mathys, Vivien Dubois, Raphaël Demaret, Sonia Léonard…

L’équipe "Épicerie du Viroin", quant à elle, a réalisé une trottinette "Échoppe ambulante" en seulement quelques jours. Quelques heures de travail, surtout la nuit, ont toutefois été nécessaires afin d’être prête dans les temps pour la course… Cette équipe était également composée de personnes du village: Céline Bouvy, Eddy Suray de l’Épicerie du Viroin, François Bouvy, Éloïse Léonard, Greg Winand… Cette équipe a été composée en toute dernière minute afin de faire une surprise et surtout faire plaisir au président Sylvian Lhotte pour sa dernière édition.

Quant à l’équipe du comité des fêtes d’Olloy, "Les policiers", ils ont assuré la sécurité tout le week-end. Cette trottinette a été, elle aussi, créée en dernière minute. Les équipiers ont commencé le travail mardi en soirée afin d’être prêts le samedi. On y retrouve les membres du comité des fêtes: Sébastien Vander Steen, Julien Giltaire, Joachim Léonard, Antoine Pierret…