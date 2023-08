Chez Baptiste De Coster à Walcourt, les abeilles se préparent à passer l’hiver

Originaire de Montigny-le-Tilleul, Baptiste De Coster s’est installé comme apiculteur à Walcourt depuis quelques années. En cette période de l’année où les abeilles commencent déjà à hiverner, il est occupé à faire le tour de ses deux cents ruches situées entre Montigny-le-Tilleul et les Lacs de l’Eau d’Heure. "Dans nos régions, dès la mi-juillet, les abeilles ne trouvent plus grand-chose à butiner. Elles commencent donc à hiverner car elles devront attendre le printemps pour récolter du nouveau nectar", explique-t-il. Contrairement aux guêpes, les abeilles ne refont pas une nouvelle colonie chaque année. C’est la même qui se remet au travail au printemps après la période d’hivernage. "Après la récolte des miels de printemps et d’été, mon travail consiste, pour l’instant, à faire le tour de mes ruchers et à vérifier que mes abeilles sont en bonne santé et qu’elles aient suffisamment de ressources pour passer l’hiver", poursuit l’apiculteur. "C’est lors de mes études d’agronomie que j’ai approché l’apiculture et que j’y ai pris goût. Petit à petit, je me suis professionnalisé et je veille à offrir à mes abeilles un environnement de qualité afin qu’elles produisent un miel naturel et savoureux", insiste-t-il.