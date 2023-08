Le premier vol d’un des cigogneaux mis au monde par Wilma à Saint-Remy (Chimay)

De leurs amours sont nés, sur un nid installé dans son jardin par un particulier à Saint-Remy, trois jeunes cigogneaux. L’un d’eux n’a malheureusement pas survécu et est décédé fin juin, mais les deux autres, bien nourris par leurs parents, ont poursuivi leur croissance.

Jusqu’à ce mardi 1er août qui a vu l’envol d’un premier cigogneau.

Le vidéaste chimacien Steev’art a pu filmer ce premier vol et rassurer ainsi les observateurs, dont les professionnels de l’Aquascope voisin. Ceux-ci avaient eu quelques frayeurs la semaine dernière, car Wilma, la maman cigogne porteuse d’une balise, avait passé plus de 48 h à Eteignières, près d’une décharge en France, sans revenir au nid. Les deux cigogneaux n’étaient pas encore à l’envol et l’on pouvait craindre qu’ils manquent de nourriture. Heureusement, le papa Jean-Michel assurait le job !

"À Wégimont (Liège), un observateur a noté que"le juvénile est toujours au nid. L’adulte revient au nid mais repart aussitôt sans nourrir le jeune. Serait-il temps de prendre son envol ? "explique Anne Sansdrap de l’Aquascope de Virelles, qui suit de près Wilma et sa famille." À Grammont (Flandre-Orientale), on a pu remarquer au moins deux fois quelque chose de similaire. La femelle qui partait déjà vers le sud pendant que le mâle continuait à nourrir les jeunes. Les parents tentent de faire comprendre à leur progéniture que le temps de gagner de l’indépendance est venu. "

" On se réjouit de suivre tout cela dans les prochaines semaines et de voir quelle sera la stratégie de migration de Wilma " conclut Anne Sansdrap qui avait pisté Wilma dès son signalement et repéré, en compagnie d’un ornithologue habitué des lieux, le nid de Wilma dans un jardin privé inconnu des spécialistes de la faune avicole. Depuis lors, la famille initiatrice de ce perchoir observe avec attention le développement des cigogneaux et l’activité de leurs parents. Et, comme tous les amateurs et chercheurs, nul doute qu’ils continueront à suivre Wilma grâce à l’application Animal Tracker qui relaie tous les déplacements de Wilma, la cigogne porteuse d’une balise GPS.

Le photo-videaste chimacien Steev’art a filmé l’envol du 1er cigogneau et posté sa vidéo sur Facebook https ://fb.watch/madx1XIvH4/