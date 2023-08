La princesse Élisabeth de Chimay fut Dame d’honneur de la reine Fabiola

Des atomes crochus

"Rapidement, la reine Fabiola s’est intéressée aux concerts organisés au château de Chimay, nous avait confié la princesse Élisabeth lors d’une interview pour votre journal. Et d’emblée, le contact a été très bon entre nous et nous avons eu des atomes crochus. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux me l’expliquer, mais c’est ainsi. Peu de temps après le décès de mon mari, sans doute pour me consoler et me distraire, le roi et la reine m’ont proposé d’être dame d’honneur lors d’un déplacement à Paris, sous l’ère Mitterrand, au début des années 80. Nous avons pu sympathiser durant ce séjour parisien. Parfois, on oubliait un peu le protocole pour évoquer des sujets plus personnels."

La princesse nous avait expliqué qu’elle avait pu remonter les Champs-Élysées derrière la garde présidentielle, avec le derrière des chevaux juste face à eux ! "Nous nous sommes bien amusées, avec Fabiola…", avait-elle ajouté. Lors d’un dîner à l’Élysée, elle avait pu longuement converser avec le ministre Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, d’où elle était originaire.

Proche des gens

Depuis l’arrivée de la princesse Élisabeth à Chimay, en 1947, les Chimaciens avaient le bonheur de la rencontrer en ville pour y faire ses courses. En toute simplicité, elle entamait la conversation avec qui voulait converser avec elle et prenait régulièrement des nouvelles de la famille de ceux qu’elle croisait souvent en rue. Elle appréciait le contact: ce n’est pas un hasard si elle a si longtemps guidé les visiteurs du château de Chimay.

Lors des travaux de rénovation de l’hôtel de Ville, elle a donné avec plaisir son autorisation pour que les mariages se déroulent provisoirement au château.

Le temps des travaux à l’hôtel de ville, des mariages ont été célébrés au château de Chimay, ce qui ravissait la princesse. ©ÉdA

L’une de ses dernières apparitions publiques, lors de la marche de Virelles en 2022. ©ÉdA

Ces dernières années, elle se faisait une joie d’accueillir, dans la cour du château, les associations ou les groupes qui en formulaient la demande. L’une, voire sa dernière apparition publique, s’est déroulée à Virelles, en juillet 2022, à l’occasion de la Marche Notre-Dame de Lumière.

Avec son éternelle jovialité et son humour communicatif, elle posait alors bien volontiers pour une photo, au grand contentement de ses solliciteurs.