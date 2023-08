Chimay: décès à 97 ans de la princesse Elisabeth, une personnalité qui manquera aux Chimaciens

La princesse Élisabeth de Caraman et de Chimay, était née Marie Élisabeth Marthe Antoine Manset, à Bordeaux le 20 mars 1926. De son mariage avec le prince Élie, elle a eu trois enfants: Philippe, 22e prince de Chimay, Marie-Gilone et Alexandra. La princesse Élisabeth de Chimay a consacré une partie de sa fortune à l’entretien du patrimoine immobilier de la Maison de Caraman-Chimay et à assurer le rayonnement du Château de Chimay par l’organisation d’un festival de musique baroque de renommée internationale (1957-1980) dans l’enceinte du splendide petit théâtre du château. Elle a ensuite eu la joie de voir son château complètement rénové par son fils Philippe et sa belle-fille, la Princesse Françoise.

Dame d’honneur et familière de la reine Fabiola de Belgique, la princesse Élisabeth de Chimay s’est aussi beaucoup investie dans la préservation des archives remarquables du château dont elle assura elle-même les visites guidées jusqu’à l’âge de 85 ans.

Toute sa vie, elle s’est passionnée pour le château et ses archives familiales, notamment celles du Prince de Chimay qui a été, dans la Belgique nouvellement indépendante, gouverneur du Hainaut et ministre des Affaires étrangères.

Elle était également l’auteure de plusieurs livres, notamment sur Mme Tallien, qui a joué un rôle dans la Révolution française et est morte au château en 1835. La princesse Élisabeth de Chimay ne dédaignait pas participer à des manifestations locales. Voici quelques années, elle avait ainsi pris part à la marche Notre-Dame de Lumière à Virelles. Elle aimait recevoir en son château. Un exemple: en 2017, avec sa famille, elle avait accueilli le Belgian Solex Club dans la cour.

Son sourire manquera assurément aux Chimaciens.