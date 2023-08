Une cérémonie en souvenir des aviateurs tombés à Regniowez

Nous en avions rappelé les circonstances dans l’Avenir du mercredi 26 juillet.

Chaque année, le Souvenir Français fleurit les tombes de ces aviateurs et en dévoilant cette plaque, le maire de Regniowez Jean-Yves Lagneaux, les autorités présentes et le 39e Régiment des Rièzes et Sarts, à l’initiative de cette commémoration, ont voulu que ces événements ne tombent pas dans l’oubli.

Après le discours du maire, un vin d’honneur avait été prévu ainsi qu’un barbecue, l’occasion pour les anciens présents de rappeler leurs souvenirs de cette époque. Une exposition de véhicules militaires américains et français appartenant aux membres du 39e Régiment des Rièzes et Sarts, un groupe de passionnés qui restaurent ces véhicules, a suscité beaucoup d’intérêt du public présent.

A 14 h, le public a pu prendre place dans les camions et les jeeps pour se rendre en convoi aux différents endroits où les avions se sont écrasés. Outre le fait de se promener à bord de ces véhicules mythiques, le public a été impressionné de découvrir ces endroits ainsi qu’un autre monument érigé à la mémoire de sept jeunes enfants morts dans l’explosion d’une munition datant de la première guerre mondiale, que l’un d’eux avait manipulé et jeté dans un feu sans se rendre compte du danger.

C’est assurément une belle collaboration transfrontalière qui, après autant d’années, favorise la rencontre et fait que les souvenirs évoqués ne tombent pas dans l’oubli. Cela contribue aussi à entretenir la profonde amitié qui lie les habitants de nos deux pays au destin commun.