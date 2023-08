Le pont de Sautour sera détruit la semaine prochaine

Dans ce dossier, le collège communal a décidé de procéder à la démolition complète du pont et à sa reconstruction en béton. Ce chantier va débuter la semaine prochaine, ce qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux pour regretter la disparition de ce patrimoine et le fait que l’ouvrage d’art n’ait pas été reconstruit à l’identique.

"Ce point a déjà été largement débattu en conseil, insiste Lætitia Brogniez, échevine en charge des Travaux. Il fallait faire un choix et il est temps de rouvrir le passage pour les habitants au plus vite. Ce pont n’est pas classé et nous avons reçu un permis de la Région wallonne en bonne et due forme en septembre 2022. Entre-temps, nous avions vérifié que toutes les prescriptions urbanistiques étaient bien respectées. La procédure pour trouver une entreprise acceptant ces travaux a été longue: une seule société sur les quatre venues sur place a accepté le chantier. La reconstruction du pont de Sautour coûtera 320 000 €. C’est déjà beaucoup et cela aurait été le double si nous l’avions reconstruit à l’identique. En outre, l’ouvrage n’est visible que d’une habitation voisine. Son intérêt visuel est réduit."

Le nouvel ouvrage en béton sera d’une seule travée au-dessus du cours d’eau. Il n’y aura donc plus de pilier central qui, selon l’échevine, a souffert lors des inondations et est à l’origine de la déstabilisation du pont actuel. Lors de fortes crues, des éléments de toutes sortes s’accumulaient contre ce pilastre, ce qui fragilisait l’ensemble. La fin du chantier est espérée pour le 1er décembre de cette année.