La marche Saint-André de sortie de 1er week-end d'août à Vogenée

Cette année, on assistera donc à une Saint-André ordinaire avec ses temps forts habituels que sont: la sortie de la compagnie le samedi à partir de 14 h 30 qui sera suivie d’une soirée années 80 à la salle ACA (entrée gratuite). Dimanche, le départ de la compagnie est fixé à 9h au Moulin. A 10 h 30, messe en plein air au complexe Jean-Pierre Bayot, en espérant que la pluie épargne les fidèles. La matinée s’achèvera par la remise des médailles à midi et le dîner à la salle ACA.

Procession

Le départ de la procession de la chapelle Saint-André est fixé à 15h en compagnie de la Société royale l’Union d’Yves-Gomezée. A 16 h 15, la marche visitera le camping "Le Cheslé" et formera un bataillon au carré à 17 h 30 au complexe Jean-Pierre Bayot. La rentrée de la procession est prévue aux alentours de 18 h 15. Une soirée clôturera la journée à la salle ACA. Lundi, les marcheurs se retrouveront à la salle ACA dès 9 h 30 et la messe en mémoire des marcheurs défunts sera dite à 10h à la chapelle Saint-André. L’après-midi: 12 h 30: dîner à la salle ACA, dès 15 h: décharges aux quémandeurs et soirée à 20 h. Une retraite aux flambeaux clôturera les festivités à 21 h 30.