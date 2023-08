Vu le programme chargé, la jeunesse de Cul-des-Sarts est venue renforcer les équipes, un coup de main bien apprécié au vu des nombreuses activités et du nombre d’heures à assurer avant, pendant et après la fête ; de nuit ou après la festivité, il faut ranger pour que les lieux soient en ordre le lendemain matin !

Bien entendu la jeunesse de Brûly épaulera celle de Cul-des-Sarts la semaine prochaine, mais aussi les deux jeunesses feront renaître ensemble la Fête de Petite-Chapelle à la mi-août.

Gros succès pour les soirées du vendredi et du samedi, avec deux scènes et des rythmes différents, Dj pour l’une et open air à l’ancienne avec des tubes années '70 pour l’autre.

Un dimanche à l’abri de la pluie

Le dimanche, la brocante a été sabotée par une météo pluvieuse et le public s’est massé dans le chapiteau pour le traditionnel repas, majoritairement fréquenté par des aînés. Ce dîner était suivi d’un concert de la Fanfare Saint-Gorgon sous la conduite de leur chef, l’infatigable et talentueux musicien Adrien Fortemps, qui enchaîne les prestations avec différents groupes en plus de sa casquette de chef de musique ! Adrien est aussi le président de la Jeunesse de Brûly.

Un groupe se produisait ensuite "Ze’s Feat. Saa Pink", un duo original constitué de Saa, diminutif de Sarah Carpentier, une jeune chanteuse rochefortoise, et de Jean-Marc Godfroid, producteur et musicien bruyerrois. Un très bon choix musical donc, qui ne pouvait qu’être apprécié par le public.

La fête s’est prolongée le lundi pour les plus courageux et lors de la dernière soirée, un foulard a été remis à ceux et celles qui ont participé à l’ensemble de la fête.