Cerfontaine: un double anniversaire à la Foire Verte de l'Eau d'Heure

"À l’occasion de notre trentième édition, l’Office du Tourisme consacre son exposition du mois d’août, la cinquantième, à notre événement. Le vernissage aura lieu ce samedi dès 10 h 30. Elle sera ensuite accessible durant tout le mois d’août", annonce Joseph Delwart.

Le cortège inaugural, accompagné des animaux et de l’Harmonie royale de Cerfontaine, emmènera, vers 11 h 30, le public vers le site de l’éco-vitrine pour l’inauguration de la foire et les discours d’usage. Le temps de midi sera animé par un concert dînatoire du jazzman Stéphane Pigeon. "La première nouveauté que nous avons souhaité apporter à cette 30e édition est l’organisation, dès 14 h, d’une après-midi sportive avec des démonstrations de VTT présentées par les"Superbikers", des parcours pédestres de 5 et 10 km à la découverte de Cerfontaine et des démonstrations de trampoline", poursuit le président de la foire.

Baptême de bière Louise

L’un des temps forts de cette édition anniversaire sera le baptême de la bière "Louise" brassée à l’occasion du 20e anniversaire du jumelage entre la Foire Verte de l’Eau d’Heure et le Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville, et entre Cerfontaine et cette ville québécoise. Cette première journée s’achèvera par un concert de l’Association Musicale de Froidchapelle-Boussu-lez-Walcourt, par une visite du corps d’office de la Marche Saint-Lambert ainsi que, pour la première fois, par un souper choucroute et un bal Oberbayern.

Dimanche, la journée débutera par le traditionnel concours de chevaux de trait et se poursuivra, dès 11 h, par le concert-apéritif de l’Harmonie royale de Cerfontaine. L’après-midi sera animée par un show de voitures anciennes et un thé dansant animé par Lucas. La journée s’achèvera par un bal champêtre animé par Jérôme Beroudiaux.

Durant tout le week-end, différents espaces seront accessibles au public dans un village éco-responsable proposant la rencontre de producteurs et artisans locaux mettant en valeur la protection de la nature, les énergies renouvelables, l’éco-construction et les produits d’art et de bouche ; on y trouvera des stands du contrat de rivière Haute-Meuse, de la FUGEA, des guichets énergie Wallonie et du BEP.

Les amateurs pourront assister à des courses de voitures animées par le club "Slot’Heure".

En hommage à André Lepine, décédé récemment, on pourra découvrir toutes les collections du musée rapatriées à l’éco-vitrine. Des villages canin et du cheval seront aussi accessibles avec des démonstrations. L’éco-vitrine sera mise en valeur pour sa biodiversité, son sentier nature, son verger et son site d’observation des oiseaux. Et des balades nature animées, à pied ou en char à banc avec chevaux de traits, sont organisées sur le site et près du Lac de Falemprise.

Il y en aura donc pour tous les goûts, ce week-end, à la Foire Verte de l’Eau d’Heure, dont l’entrée reste gratuite, un élément non négligeable de son succès.

Infos: www.fveh.be – ferme.tilleul@gmail.com – 0476 41 38 25.