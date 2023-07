Un 2e semestre riche en culture à Gerpinnes

Des stages pour enfants et adultes, du cinéma plein air, du rire, de la sensibilisation à l’écologie ou encore de l’audace avec une soirée contes coquins, la programmation est variée.

Le temps fort sera le stand-up de Florence Mendez prévu le samedi 30 septembre.

Enseignante d’anglais et de néerlandais de formation, elle a quitté les estrades scolaires pour celles des salles de spectacle. Devenue une humoriste incontournable des scènes ouvertes du royaume, elle proposera son premier One Woman Show.

"Cette comédienne, humoriste et chroniqueuse belge tourne beaucoup en France et avait jusqu’il y a peu une chronique dans l’émission"Piquantes"de Nicole Ferroni. Elle sera à Gerpinnes pour la première fois avec son spectacle"Délicate". Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête revient sur son parcours semé d’embûches", annonce Silvana Di Calogéro, chargée de communication de l’institution culturelle.

Dans un autre registre, Enzo Burgio présentera un stand-up sur l’écologie, intitulé "nECrOLOGIE, tout va bien", sur la scène de la maison de village de Lausprelle, le samedi 18 novembre, dans le cadre du Festival 100% Rural. "On aura également des contes au programme avec une balade contée nocturne à Loverval le dimanche 20 août et une deuxième édition de la soirée contes coquins le vendredi 6 octobre", détaille notre interlocutrice.

Festival "Faites vos jeux"

Le Centre culturel proposera, le samedi 23 septembre dès 14 h, la première édition du Festival "Faites vos jeux". Jeux d’ambiance, de stratégie ou escape game, il y en aura pour tous les goûts. La journée se clôturera par un Loup-Garou nocturne suivi d’un concert.

"Du 13 au 22 octobre, l’exposition des artistes amateurs fait son retour. On ne compte plus le nombre d’éditions mais cette exposition met en valeur le travail des artistes amateurs gerpinnois durant deux week-ends. Il est encore possible de s’y inscrire en tant qu’artistes", informe Silvana Di Calogéro.

En novembre, le Centre culturel reste partenaire du Festival 100% Rural. Dans ce cadre, l’institution proposera une bourse aux jouets, un atelier culinaire, un moment d’échanges et de réflexions positives sur la transition.

L’année se clôturera par un hommage à Jacques Brel, 45 ans après sa disparition. Un concert/spectacle joué dans le monde entier par Olivier Laurent, avec comme musicien le gerpinnois Aldo Granato, sera proposé le samedi 9 décembre.

"Plus qu’un chanteur, Olivier Laurent rend hommage à l’artiste grâce à sa voix, l’ironie et la tendresse qu’il met dans son interprétation. Il redonne vie au grand Jacques Brel dans un spectacle touchant et émouvant", conclut la chargée de communication. Enfin, le centre culturel proposera un nouvel atelier manga pour les jeunes de 10 à 15 ans.

Plus d’infos au 071/ 50. 11.64 – www.gerpinnes.tv ou centreculturelgerpinnes sur Facebook