Plongée au cœur de l’abbaye cistercienne d'Aulne à Thuin

"Rentré de pèlerinage de Rome, ce brigand notoire de l’époque fonda d’abord l’abbaye de Lobbes avant de venir s’installer ici à Aulne, appartenant à l’ordre des Bénédictins ", entame Lorraine Demoulin. L’une des deux guides nous emmène ensuite en décembre 1147, moment où arrivent à Aulne, douze moines originaires de Clervaux. L’abbaye devient alors cistercienne et les grands travaux d’expansion débutent.

À l’époque, les abbayes constituaient une véritable puissance économique capable de vivre en totale autarcie. Agriculture, maraîchage, élevage, industrie, brassage autant de secteurs d’activité que les moines développaient au quotidien. L’implantation du site n’était pas due au hasard. "La proximité de l’eau était essentielle. Elle était utile à trois usages: domestique d’abord pour l’hygiène et la santé ; industriel ensuite pour irriguer les cultures, actionner le moulin, les forges, brasser la bière. Elle était aussi utilisée à la tannerie ; et enfin à l’usage liturgique pour le lavement des pieds (mandatum opéré une fois par semaine)" poursuit notre guide.

D’où l’importance de pouvoir canaliser l’eau pour l’utiliser. À Aulne, les travaux de recherche du plongeur flamand Dirk Roelandt ont permis de découvrir un réseau souterrain d’irrigation long de 2 800 mètres.

Deux systèmes d’irrigation

Selon notre guide, on y distingue deux systèmes d’irrigation indépendants. L’externe permettait de faire fonctionner l’industrie, tandis que le système interne comprend des canalisations d’eaux propres pour les besoins et la consommation des moines. Cette construction remontre au Moyen Âge (1150-1180). Un collecteur d’eau alimentant l’industrie commence au bief pour rejoindre la Sambre à hauteur de la porte de Landelies, où il rejoint le collecteur d’eaux usées d’une longueur de 400 mètres alimenté par le ruisseau d’Aulne. Le troisième collecteur long de 1 200 mètres longe la brasserie et rejoint le cloître et le réfectoire.

"Tout ce réseau hydraulique n’a pas encore livré tous ses secrets. Certaines galeries ne mènent nulle part et s’étendent vers l’extérieur du site. Cela tend à démontrer que certaines activités nécessitant l’usage d’eau ont été développées puis abandonnées ou n’ont peut-être jamais vu le jour", conclut notre guide.

Le site de l’Abbaye d’Aulne n’a manifestement pas encore livré tous ses secrets. Des visites guidées sont régulièrement organisées.

Infos: thuin@thuintourisme.be ou 071/59. 54.54