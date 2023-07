Notre série: le courage de Colin-Maillard à Florennes

Son histoire est notamment contée dans la Geste de Liège, une chanson de geste écrite au XIVe siècle, puis au XVIIe siècle, dans "l’Histoire de la Ville et du Chasteau de Huy" (1641). Sans le sou, notre Colin devient maçon pour subsister. Il est grand, fort, courageux.

En l’an 998, il apprend avec colère que le comte Lambert Ier de Louvain a envahi les plaines de Liège avec son armée. Son but: annexer les terres dont il s’estime l’héritier.

La guerre est déclarée. Les Liégeois et les Hutois prennent les armes pour défendre Notger, le prince-évêque de Liège, et du territoire. Ne possédant pas de quoi s’acheter un équipement, à savoir épée, bouclier et armure, Jean Colin part au combat avec son maillet de maçon.

Armé de son seul maillet

Dans la bataille, le Hutois se bat comme un beau diable, fracassant le crâne de bon nombre d’ennemis en faisant tournoyer son maillet au-dessus de sa tête. Résultat: à la tombée de la nuit, les troupes du comte de Louvain battent en retraite, en laissant, dit la légende, 20 000 hommes sur le terrain pour un millier chez les Liégeois.

Jean Colin est porté en triomphe. Pour sa bravoure, il est adoubé chevalier par le roi de France, Robert II le Pieux. Ce dernier lui donne également son surnom de Maillard, en référence au marteau de maçon utilisé avec succès comme une masse d’arme.

Et Florennes dans tout cela ? L’histoire, la tradition, la légende (difficile de faire la part des choses) rapporte que le guerrier liégeois Colin-Maillard aurait combattu en terres florennoises en septembre 1015. une nouvelle fois pour défendre la principauté de Liège face à l’avidité de Lambert de Louvain. Un point ne fait cependant aucun doute: un fait d’arme sanglant s’est bien déroulé au lieu-dit "La Bataille", entre Hemptinne et Saint-Aubin.

L’endroit où les combats ont eu lieu est désigné sur les cartes de Ferraris établies entre 1771 et 1778. Et vers 1880, des ouvriers occupés à défricher le champ "del Bataye" ont mis à jour quelques forts squelettes enterrés peu profondément, un couteau, une serrure…

Il tue 400 ennemis

Lors des combats, le chevalier Colin-Maillard est toujours aussi brave. Selon certaines chroniques, notre héros enlève son casque pour éponger la sueur dégoulinant de son front. Un archer habile en profite pour lui décocher une première flèche dans un œil, puis dans le second. Le chevalier n’y voit plus mais poursuit quand même le combat. Selon certains, il continue de frapper ses ennemis de son maillet en suivant les indications de ses compagnons d’armes.

La légende affirme qu’il tue ainsi près de 400 soldats, avant de toucher mortellement Lambert de Louvain en personne ! Une version qui laisse bien entendu songeur quant à sa véracité.

Selon une autre version, plus tragique, le pauvre Colin-Maillart, désormais aveugle, donne de nombreux coups dans le vide. Ses adversaires en profitent pour le railler, le malmener, lui porter des coups, l’asticoter de toutes parts. Si bien que le géant, humilié, finit par succomber à ses blessures.

Qu’importe, ses exploits ont permis que le nom du valeureux chevalier Colin-Maillart traverse les siècles pour devenir un innocent jeu d’enfants.