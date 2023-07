Francky Blondeau: 50 ans comme tambour-major dans la marche Sainte-Anne à Silenrieux

50 ans

Il faut dire que chez les Blondeau, la fonction de tambour-major est une histoire de famille. Une histoire remplie d’émotion et de souvenirs qui commence avec Arthur Blondeau, le grand-père de Francky, qui après plusieurs années de bons et loyaux services passe le bâton à son fils Christian, ce dernier faisant de même des années plus tard.

Le parcours de Francky commence en 1974, année où il officie comme petit tambour-major. Et il n’a que 16 ans quand il devient le 1er tambour-major de la marche Sainte Anne de Silenrieux.

Pour continuer dans cette belle tradition familiale, son frère Yanick l’accompagnera durant plusieurs années en qualité de 2e tambour-major.

La tradition continue

La belle saga familiale semble se poursuivre puisque l’un de ses deux fils, Thomas se trouve maintenant à ses côtés pour faire tournoyer le bâton.

Et l’adjudant en chef de conclure en n’oubliant pas Anita, la maman de Francky et son épouse Nathalie qui, on n’en doute pas, sont pour beaucoup dans cette belle performance d’un demi-siècle de tambour-major.