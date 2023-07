Philippeville: Jean Morette, le décès d'un artiste complet et bienveillant

Artiste complet et éclectique qui se refusait à n’utiliser qu’une seule technique, Jean Morette est décédé ce mercredi à l’âge de 87 ans. Peintre et sculpteur résidant à Omezée, l’homme laisse une trace profonde dans le milieu culturel de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il participait notamment à Action Sculpture organisée, depuis 2007, par le centre culturel Action Sud basé à Nismes ou encore à Parcours d’artistes. Ses sculptures constituées de morceaux de ferraille récupérés ont marqué les esprits. Il transformait ensuite ces pièces de métal en un bestiaire fantastique, créant des totems et autres formes étranges. Jean Morette ne se cantonnait pas à la sculpture et appréciait se diversifier. Il s’était aussi impliqué dans la peinture avec, comme sujets de prédilection, les paysages ardennais, les sites industriels, les hommes. Il a participé à de nombreuses expositions à travers toute la Wallonie. Sa première remonte à 1956.