Cerf + veut de la didactique en conseil

Lors du vote d’un nouveau règlement d’ordre intérieur du conseil, notamment pour y intégrer la notion de documents électroniques, le conseiller d’opposition Bernard Deprez a réclamé, au nom de son groupe Cerf +, que des moyens soient mis en place pour détailler les points soumis à l’ordre du jour et les présenter de façon plus attractive: "On peut s’équiper de moyens techniques audiovisuels, par exemple pour la présentation des budgets, pour différents points. On peut équiper la salle de Wi-Fi, aussi. Ce sera plus didactique pour les conseillers autant que pour le public."