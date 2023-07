La grotte de Matignolles continue de livrer des merveilles néolithiques

Et question de remonter dans le passé, l’équipe dirigée par Nicolas Cauwe, chef de département aux Musées royaux d’Art et d’Histoire et chargé de cours à l’UCL, avec son ami Pierre Cattelain, notamment directeur scientifique du Cedarc de Treignes, cette équipe a creusé un peu plus encore profondément un espace déjà fouillé les années précédentes, face à la grotte. Cela a permis d’atteindre un niveau du Pléistocène, de 14 000 à 12 000 ans avant notre ère. Nous étions alors en période glaciaire.

Ils y ont découvert des ossements caractéristiques comme du renne, avec des armatures de projectiles, des burins et autres pressoirs typiques de l’époque.

La fouille de 2023 a permis aussi de travailler une zone un peu plus haute que les autres, le long de la paroi, mais vers le sud et l’aval du vallon. L’objectif était de vérifier s’il n’y avait pas une sépulture néolithique, puisque les campagnes précédentes avaient permis d’exhumer des ossements humains de cette époque. Une telle tombe aurait été l’origine des objets et ossements découverts lors des campagnes précédentes. Ce n’est pas le cas mais les archéologues ont, au cours de cette campagne, découvert une superbe pointe de flèche triangulaire pédonculée et denticulée, en excellent état, ainsi qu’un tranchant transversal et de la céramique.

Tout cela correspond au matériel attendu et permet de confirmer les époques traversées lors de ce voyage dans l’histoire, tout en fermant certaines hypothèses.

"Et cette pointe de flèche, à coup sûr, finira dans une vitrine du musée du Malgré-Tout après avoir été analysée, tant elle est belle", s’assure Pierre Cattelain.

Nous sommes là, suivant les couches, dans le Néolithique (-3200 à -2500) ou dans le Mésolithique ancien (-8000 ou – 9000), du temps des derniers chasseurs-cueilleurs de notre région.

Ceux-ci ont vécu, juste après une glaciation, un réchauffement climatique important. Voilà qui interpelle, vu l’actualité qui domine ces dernières années. "À l’époque, expliquent les directeurs de la fouille, la température moyenne annuelle a grimpé de 10 degrés, en 200 ans. C’est un réchauffement très brutal, bien plus rapide que celui que nous vivons actuellement. Le niveau de la Méditerranée s’est élevé de 80 mètres ! Mais à la différence de maintenant, la densité de population était bien moindre et il n’y avait pas de notion d’état, ni même de propriété privée. Les gens se sont donc déplacés, simplement, en s’adaptant aux conséquences de ce changement climatique…"

L’an prochain, la fouille reprendra contre la paroi, sous les éboulis de ce qui devait constituer un abri-sous-roche bien accueillant pour ces peuples anciens. À l’époque, rappelons-le, les grottes n’étaient pas habitées. Il devait y avoir un surplomb de calcaire contre lequel ces ancêtres de Matignolles avaient installé leur campement. C’est l’éboulis de cet abri qui est le lieu des recherches.

Suivant le résultat de la campagne 2024 et de la suivante, un nouveau permis sera, ou non, sollicité pour poursuivre les recherches sur le site.