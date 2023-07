Regniowez: en mémoire des pilotes alliés tombés à la frontière

À cette occasion, un panneau commémoratif en mémoire de ces jeunes gens morts au combat sera dévoilé à 11 h, près de la mairie de Regniowez. À 12 h, après les discours de circonstance, la mairie offrira le verre de l’amitié. Une buvette et un barbecue seront ensuite tenus par le comité des fêtes local. À 14 h, un convoi de véhicules d’époque partira pour se rendre sur les différents sites historiques du village. Les véhicules français et américains, témoins de la guerre 40-45, seront fournis par le 39e Régiment des Rièzes et des Sarts: Jeep, Dodge, Citroën U 23, GMC, motos…

Combattre l’oubli

"L’objectif de ce panneau commémoratif est d’empêcher que la mort de ces aviateurs français et alliés ne tombe dans l’oubli, insistent les membres du 39e Régiment issus de Cul-des-Sarts, Rièzes ou encore Regniowez. À Regniowez, rien jusqu’à présent ne rappelait le crash mortel d’un Stirling sur son territoire. Il en était de même pour le décès d’un pilote de chasse français, le commandant Bertrou. enterré au cimetière de Regniowez. Ils ont combattu les nazis et méritent assurément cet hommage."

À noter qu’un petit morceau de l’avion du commandant Bertrou est toujours posé à l’arrière de sa tombe. Sa tragique histoire et celle de l’équipage du bombardier anglais ont également fait l’objet d’un ou plusieurs articles dans la revue belge d’histoire locale des Rièzes et des Sarts.

Dans la nuit du 30 juillet 1942, à 1 h 20, six des sept hommes composant l’équipage du bombardier anglais Short Stirling immatriculé R 9161 ont perdu la vie dans le crash de leur avion abattu par la chasse de nuit allemande. En feu, le lourd quadrimoteur s’est écrasé non loin de la Loge Rosette (Regniowez), sur le territoire de la Neuville-lez-Beaulieu et à proximité du lieu-dit "Le Boulan" côté belge.

Six jeunes hommes (anglais, canadiens et néo-zélandais) sont morts lors de l’impact. Un septième homme, le sergent Cyril William Hazell a pu s’éjecter de l’appareil avant le contact avec le sol. Mais il a ensuite été capturé et enfermé dans un camp de prisonniers en Pologne.

La chasse de nuit allemande

Avant d’être abattu par un Messerschmitt Bf 110, le Stirling avait pour mission, avec 274 autres bombardiers anglais, de bombarder la ville allemande de Sarrebruck. Mais au cours de son périple, l’avion a été repéré par les radars allemands, puis pris en chasse par un chasseur de nuit basé à Saint-Trond. Le pilote du Bf 110 n’a laissé aucune chance au bombardier. qui, réservoirs touchés et en feu, s’est écrasé à 1 h 20 dans une énorme explosion.

Aujourd’hui, l’impact du crash, au milieu des bois, est toujours visible. Quant au pilote allemand du BF 110, il a également été abattu et tué durant cette même nuit du côté de Kampenhout (Brabant flamand), non sans avoir réussi auparavant à "descendre" deux autres bombardiers alliés.

Un autre brave, Français cette fois, sera aussi honoré ce dimanche. Le commandant Bertrou est mort sur le territoire de Regniowez, dans le crash de son avion après un combat aérien au-dessus de la frontière franco-belge. Le 13 mai 1940, en fin d’après-midi, à la tête d’une patrouille de six Morane-Saulnier 406, le commandant reçoit l’ordre d’assurer une mission de destruction générale sur la Meuse, entre Mézières et Givet. Le contexte est difficile pour l’armée française qui ploie sous les coups de boutoir allemands. Bien armée et équipée, l’aviation allemande est en surnombre et agressive. Les appareils français sont le plus souvent surclassés et en nombre insuffisant.

Ils succombent sous le nombre

À 17 h 35, dans la région de Chimay-Rocroi, la patrouille française rencontre une vingtaine de Messerschmitt 110. Un furieux combat aérien s’engage. Mais les forces sont inégales et trois pilotes français succombent sous le nombre. Parmi eux, le commandant Bertrou qui, avant d’être touché, parvient toutefois à abattre un Me 110. Son avion s’écrase.

Le corps du commandant Bertrou ne sera retrouvé qu’en avril 1941, par la responsable de la mission de recherche des disparus de l’Armée de l’Air, près de la Loge Rosette, à deux kilomètres à l’ouest de Regniowez.

Dimanche 30 juillet, à partir de 11h à la mairie de Regniowez (28, Rue de l’Europe).