Permis accordé pour les quatre éoliennes de Chastrès

La demande de permis unique pour la construction et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance maximale totale de 15,2 MW, à proximité de la N978 (rue des Barrages), entre Thy-Le-Château et Gourdinne, a été acceptée. Ce projet porté par les sociétés Windvision Belgium S.A. et la SPRL New Wind, avait été soumis à enquête publique entre le 20 février et le 22 mars 2022. Une réunion d’information publique avait permis de présenter le dossier. Mais peu de personnes s’étaient déplacées pour y assister.