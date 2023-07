Série d'été: Hitler installe son quartier général à Brûly-de-Pesche

Dès le 19 mai, les Allemands cherchent donc un nouvel endroit où installer un QG.

Ils pensent d’abord aux fortifications de la ligne Maginot, qui ne conviennent pas. Le 22 mai, lors d’un nouveau déplacement de Charleville à Philippeville, le site de Brûly-de-Pesche est choisi. Il est idéal, dans la forêt couvinoise de 12 000 hectares. Le lendemain, le Dr Todt, ministre du Reich, revient sur place et décide de la construction de trois baraquements en bois: l’un pour Hitler, un réfectoire et le dernier pour la section des Opérations. Il décide d’araser le clocher de l’église pour y installer un réservoir d’eau de 13 mètres cubes.

Le 24 mai, il décolle vers l’Allemagne où il s’entretient avec le capitaine Bertram au sujet de l’utilisation des maisons entourant la petite place: la salle des cartes dans l’école, des logements pour les officiers dans le presbytère, la salle de projection dans l’église, tandis que le haut commandement de l’armée de terre s’installe à Forges. Göring, Himmler et von Ribbentrop, eux, s’installeront à Yvoir, Houyet et Ciergnon.

Une construction rapide

Le 28 mai 1940, 28 villages autour du futur QG sont évacués par les Allemands. Un rectangle a été dessiné sur la carte du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse: toutes les maisons situées entre Robechies et Forge-Philippe à l’ouest et Nismes-Petite-Chapelle à l’est doivent être vidées de leurs habitants. Cul-des-Sarts est évacué le 27 mai, les villages couvinois le lendemain et les villages chimaciens le 29 mai, dès 4h du matin. Tout le monde remonte vers le nord, vers Philippeville, Walcourt, Rance et Beaumont. Ce n’est qu’en avril 1941 que fut connu le mystère de cette évacuation, évidemment caché à la population.

Côté français, Regniowez est aussi évacué, pour permettre l’installation d’un champ d’aviation au lieu-dit Gros caillou.

Du 6 au 28 juin

Le 6 juin, Hitler débarque par cet aérodrome et arrive dans son nouveau QG, construit en quelques jours à peine par des Allemands travaillant jour et nuit. Il nomme son nouveau poste de commandement "Wolfsschlucht", ou "Ravin du Loup". Il visite son chalet, puis le bunker, dont on vient à peine de retirer le coffrage. "L’eau suintait du plafond et au long des murs", expliquera Nicolaus von Below, aide de camp du Führer, à René Mathot, résistant et historien couvinois. Tout a été construit en un temps record.

Hitler commandera l’invasion de la France depuis son QG couvinois, jusqu’à la fin juin. Il y recevra les plus hauts dignitaires de son funeste régime.

Le 17, Pétain lui demande ses conditions de paix et c’est à Brûly-de-Pesche que le dictateur allemand dicte ses conditions d’armistice, les 20 et 21 juin. À cette dernière date, Hitler quitte Brûly-de-Pesche pour Compiègne. Il tient sa revanche de 1918.

Repris par René Mathot dans son livre "Au Ravin du Loup", le journal du QG évoque ce petit matin du 25 juin 1940 à Brûly-de-Pesche: "1h35: cessation du feu commence sur tous les fronts en France. À quatre endroits du site"Ravin du Loup", des trompettes de la 1re compagnie sonnent le signal:"Halte partout". Au QG, deux témoins voient Hitler les larmes aux yeux. Ce serait la seule trace d’émotion évoquée chez le dictateur, durant cette guerre.

Un QG à Brûly, une rencontre à Acoz

Hitler quitte définitivement le QG de Brûly le 28 juin, pour Strasbourg.

A-t-il foulé d’autres lieux en Entre-Sambre-et-Meuse ? On évoque régulièrement une nuit passée à Nismes, dans l’actuel restaurant Le Melrose, avant l’aménagement du QG.

Il traversera la région en train les 22 et 25 octobre 1940, via Mariembourg et Chimay mais, surtout, on notera cette rencontre avec le général Vigon, émissaire de Franco, au château de Dorlodot, à Acoz, le 16 juin 1940. La rencontre durera trois quarts d’heure.

De ce passage du Fürher dans notre région, il reste des traces visibles, avec ce QG 1940 que l’on peut toujours visiter à Brûly-de-Pesche et cette piste du Gros Caillou, à Regniowez, qui deviendra une piste de l’OTAN avant de devenir un lieu de test pour Uniroyal. Actuellement, c’est un champ de production photovoltaïque qui y est en projet.

Surtout, ce passage du dictateur allemand reste marqué comme une cicatrice douloureuse dans le cœur des enfants de l’époque, devenus nos aînés actuellement.

Au Ravin du Loup, par René Mathot, éd. Racine https ://bdp1940.be/fr/