Série d'été: à Rocroi, le Grand Condé sauve la France

Le royaume de France vient de perdre deux hommes forts: le cardinal de Richelieu et le roi Louis XIII. Le nouveau roi, Louis XIV, n’a encore que 5 ans. Philippe IV d’Espagne y voit une faiblesse à exploiter et une belle opportunité d’attaquer son ennemi français.

Un enjeu essentiel pour la France

À la tête de 25 000 hommes, dont les fameux tercios invincibles depuis un siècle et des alliés wallons, Francisco de Melo met le siège devant la place forte de Rocroi, seulement défendue par quelques centaines de soldats réfugiés derrière des fortifications construites sous Henri II, en 1555. Vauban les améliorera, mais bien plus tard.

"L’enjeu est primordial, insiste Patrice Petit, historien local. Si les Espagnols emportent Rocroi, la route de Paris leur est ouverte. Louis XIV ne pourra pas régner et développer le royaume. L’histoire et le territoire de France seraient bien différents. Pourtant, cette bataille est relativement méconnue du grand public."

L’heure est donc grave. Mais un homme va sauver la France et la monarchie: le Grand Condé, alias Louis de Bourbon, duc d’Enghien. "C’est un gamin d’une vingtaine d’années qui appartient à la noblesse, reprend Patrice Petit. Il s’est distingué lors de l’une ou l’autre bataille, ce qui lui a permis d’obtenir le commandement de l’armée de Picardie."

Conscient du danger espagnol, le Grand Condé vole au secours des assiégés de Rocroi avec ses 25 000 hommes. Les Espagnols l’attaquent aussitôt. Longtemps, l’issue de l’affrontement est indécise. Par trois fois, les cavaliers du duc d’Enghien se fracassent contre les fantassins et l’artillerie ennemie sans briser la muraille des soldats.

Une bataille longtemps indécise

L’affaire est mal engagée et, répondant à un commandant qui s’inquiète d’une défaite, le duc répond: "Je ne me mets point en peine, je serai mort avant !". Mais les renforts arrivent et les Espagnols s’enfuient à la mort du comte de Fontaine (voir cadrée). Ils laissent sur le terrain plus de 7 000 morts et autant de prisonniers sur le plateau de Rocroi.

Les Français exultent: le royaume est sauvé grâce à cette première victoire sur les Espagnols depuis un siècle. Bien d’autres victoires suivront, qui permettront d’écarter le risque d’une invasion espagnole dans un contexte de succession du trône difficile.

Le conflit entre les deux puissances européennes perdure encore durant 15 ans avant la signature d’un traité de paix. L’Espagne y perdra sa suprématie sur le continent au profit de la France de Louis XIV qui régnera pendant plus de 70 ans. Un Roi-Soleil qui doit une fière chandelle au duc d’Enghien !