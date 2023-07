Philippeville-Mariembourg: Napoléon, conquérant, puis vaincu...

Nous sommes le 14 juin 1815 lorsqu’il entre dans notre région, dans le but d’en découdre avec les forces alliées. Il s’installe dans un hôtel de maître de la place de Beaumont, qui appartient au prince de Chimay. Il loge bien au chaud tandis que ses troupes, elles, s’installent au pied de la tour Salamandre.

Le lendemain, il reprend sa route vers le nord. Il passe devant la ferme de Biercée puis bifurque vers Ham-sur-Heure, où il revoit ses troupes lorsqu’elles passent face à lui, à hauteur de la chapelle Saint-Roch.

Le sort en est jeté ! Des milliers de combattants montent vers Fleurus, Ligny et Waterloo. Nous en savons tous ce qu’il en sera.

Le 18 juin, l’empereur est défait. Il se replie. Il fuit.

Dans sa déroute, il repasse par l’Entre-Sambre-et-Meuse. Mais c’est par des places fortes qu’il préfère rejoindre Paris. De Marchienne il se rend à Philippeville, puis à Mariembourg, Couvin et à Rocroi. À une allure soutenue pour l’époque et dans l’état de fatigue et de déprime que l’on devine.

À Charleroi, l’empereur assiste à des scènes de pillages dignes de cette armée en pleine décadence. Les soldats dérobent ce qu’ils peuvent pour manger. Pain, vin, tout y passe… et même le portefeuille de Napoléon lui-même est volé par un prisonnier hollandais, qui en publiera le contenu par la suite !

Son départ de Marchienne est mentionné au matin. Il passe la Sambre à Charleroi et s’arrête dans une prairie de la porte de Marcinelle.

À Philippeville, les derniers jours ont été ceux des rumeurs, sur des victoires et des défaites, mais aussi celle d’un grondement sourd émanant du nord, en cette journée du 18 juin. Un bruit continu "que l’on entendait mieux en portant l’oreille contre le sol". C’est celui des canonnades en Brabant wallon, audibles jusqu’à la place forte !

À 9h, arrivée à Philippeville

Après une nuit à attendre à la lueur des chandelles, les portes de la ville bien fermées, une estafette arrive, à l’aurore de ce 19 juin, avec un pli destiné à l’état-major. Rien ne filtre, si ce n’est que les gardes sont renforcées.

Vers 9 h, un groupe de cavaliers se présente à la porte de France. Stupéfait, le garde reconnaît, sur une jument blanche, l’empereur lui-même ! Il vient faire étape à Philippeville. Il se couche dans un lit de la chambre à gauche de l’étage de l’ancienne maison du peuple, qui donne sur la place.

Vers midi, le maréchal Soult rejoint l’empereur, déjà réveillé, qui lui donne ses instructions. Les officiers présents le convainquent de rejoindre Paris. Contre son gré, Bonaparte accepte: "Eh bien puisque vous le voulez, j’irai à Paris. Mais je suis sûr que vous me faites faire une sottise. Ma vraie place est ici", s’exclame-t-il.

"On avait préparé une chaise de poste à moitié brisée et quelques charrettes remplies de paille pour Napoléon et sa suite mais les voitures de Soult les rendaient inutiles, explique le Bulletin belge des Sciences militaires. Vers 2 heures, un détachement de la garde nationale vint prendre position pour rendre les honneurs. Un commandement retentit: “ Présentez, armes ! ”"

L’empereur est là, fait ses adieux aux officiers et les encourage à résister tant que possible. Il monte dans la première calèche du convoi, avec le général Bertrand. Le cortège s’ébroue. "Tous les spectateurs se découvrent et dans un silence impressionnant, les voitures s’ébranlent au pas et prennent la rue de France, passant devant les halles.

Alors, spectacle poignant, inoubliable, les blessés étendus là sur la paille, sur les matelas, se redressent, les uns en s’appuyant aux piliers, les autres en se soulevant sur le coude, et s’écrient: “ Vive l’empereur ! ”

ll franchit la porte de France où l’attend un groupe de deux cents cavaliers de toutes couleurs qui doit lui servir d’escorte."

Beaumont puis Laon, c’est la route la plus directe pour Paris mais Mariembourg est un trajet plus sûr, car plus éloigné du front et surtout d’une avancée éventuelle des troupes alliées. C’est donc vers le sud que l’empereur quitte Philippeville.

À 15h à Mariembourg

Vers 15h, il arrive à la deuxième place forte sur son trajet, Mariembourg. On lui ouvre les portes de la ville. Napoléon descend de voiture, "morne, inquiet". On change les chevaux pour la suite du voyage. Le commandant Alliot lui demande quelques renforts pour tenir, comme l’empereur le lui demande. La chose est promise mais ces hommes n’arriveront jamais. Il faudra défendre la place forte avec 400 ou 450 soldats.

Napoléon reprend la route après cette brève escale. Il traverse Couvin puis prend la route de Brûly vers Rocroi, troisième place forte. La tradition orale lui attribue un besoin "naturel" satisfait au relais de l’Ermitage de Petigny, sur la route vers Brûly puis l’empereur roule jusqu’à Rocroi, puis Maubert Fontaine, où il arrive vers 17h30 et passe la nuit à l’Hôtel du Grand Turc.

Toute une journée pour traverser l’Entre-Sambre-et-Meuse, du nord au sud. Un jour historique: celui de la déroute de l’un des plus grands dictateurs d’Europe.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui, dans notre région ? Des costumes, dont la légende dit qu’ils ont été utilisés par des conscrits, après le conflit, pour assurer l’escorte de processions religieuses, devenues marches folkloriques. Il reste, c’est sûr, des incarnations du personnage dans certaines de ces marches. Et puis il y a des bistrots de l’Empereur et autres établissements bien nommés, çà et là sur son trajet aller, comme sur celui du retour…

Bulletin belge des Sciences militaires, n°1 et 2 de 1935, repris par Jean Wodon dans le cahier 409 de la Bibliothèque historique de l’Entre-Sambre-et-Meuse.