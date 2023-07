Florennes: le parc des Ducs transformé en jardin d'Eden

Lors d’un précédent conseil communal, la somme de 200 000 € avait été votée pour l’acquisition du bois. Pour éclairer le parc des Ducs avec des lampadaires Led, un devis de 97 000 € a également été voté jeudi soir. Cette extension de l’éclairage public sera confiée à Ores.

Un site de 4 hectares

Le bureau d’étude Arpayge, de Fosses-la-Ville, qui a travaillé en collaboration avec le Bureau Économique de la Province, a ensuite présenté les détails du plan d’aménagement. "L’idée générale est de relier le centre-ville de Florennes, à partir du Passage oublié, à la piscine et à la maison de repos, par le biais d’une agréable promenade qui empruntera ce site de plus de 4 ha, dont 3 ha de bois, explique Philippe Wauthy, architecte paysagiste chez Arpayge. L’autre grande partie du projet concerne l’utilisation du bois au sud, désormais communal, entre autres avec la création d’une piste Vita."

Commençons par la promenade. Depuis le Passage oublié, un escalier et une rampe (pour les PMR, les poussettes, les vélos) donneront accès à un jardin onirique fleurit, puis à une aire de jeux en bois de 340 m2. Comme la base de Florennes n’est pas loin, un avion en bois est même prévu ! Les promeneurs découvriront ensuite un espace de repos ou de pique-nique bien arboré et équipé d’hôtels à insectes, de nichoirs. Étape suivante du cheminement: "La grande pelouse" où chacun pourra jouer ou rêvasser. Il ne s’agira pas d’un gazon stérile mais bien d’une riche prairie fleurie dont le service technique communal assurera la gestion.

Balade au fil de l’eau

Le sentier prendra alors la forme d’une "Balade au fil de l’eau" le long du ruisseau qui sera rouvert en partie à l’air libre et aménagé en partenariat avec le DNF pour favoriser le développement de la biodiversité. Un peu plus loin, "La Place des amis" permettra aux amateurs de pétanque de lancer le cochonnet sous les regards amusés des observateurs. Après avoir traversé le "Jardin du bienvenu", les promeneurs pourront rejoindre la maison de repos ou la piscine via une passerelle qui sera rénovée. Sur le côté, un parking pour accueillir 44 véhicules. Des bornes de recharge électrique sont prévues. "Tout au long de ce parcours, les arbres les plus beaux ou intéressants seront conservés, insiste l’architecte paysagiste. Pour le mobilier, le bois avec des essences de la région sera privilégié."

Parcours Vita de 700 m

Le second volet du plan concerne le bois de 3 ha. Au bout de "La balade au fil de l’eau", une passerelle en bois enjambera le ruisseau et donnera accès à la piste Vita qui formera une boucle de 700 m serpentant dans le massif forestier. Comptant neuf stations, ce parcours santé sera équipé de divers engins: barres parallèles, barres de musculation, planche d’équilibre… De quoi transformer les Florennois en athlète complet !

"Un peu plus loin que la passerelle, nous créerons un espace circulaire intitulé"Le Rendez-vous en forêt", en profitant d’une ancienne excavation créée par l’homme pour, autrefois, extraire des pierres calcaires, ajoute encore Philippe Wauthy. Des gradins pourront être installés en s’appuyant sur des affleurements rocheux. Une cinquantaine de personnes pourra s’y installer pour de petits spectacles. Au centre du bois, le magnifique séquoia sera préservé et mis en valeur. En revanche, des arbres malades devront être coupés. Ils seront remplacés par des essences indigènes résistantes au réchauffement climatique."

Au terme de la présentation, les élus unanimes ont applaudi ce plan qui va transformer le parc des Ducs, actuellement un espace austère et sans âme, en jardin d’Éden.