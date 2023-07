Les dernières gouttes de Serena

Chaque année, Serena Di Cataldo attendait ce moment avec impatience car c’est au terme de ce rite de passage qu’elle savait si elle pourrait encore marcher cantinière des zouaves l’année suivante. Cette année, le règlement d’ordre intérieur de la marche ne lui permettait plus de participer aux enchères étant donné qu’elle a atteint l’âge limite de 25 ans. Une règle cruelle pour la gent féminine, appliquée dans plusieurs marches de la région. Elle a donc profité pleinement de sa dernière marche, le week-end dernier, et a été mise à l’honneur avant le passage des places. "Le comité m’a appelé au micro pour me remettre un petit cadeau et remercier pour ces neuf belles années passées ensemble. Mon papa, qui est porte-drapeau, a également pris la parole et mes amies cantinières m’ont chanté une chanson", explique Serena avec beaucoup d’émotions et de nostalgie dans la voix.

Son costume

Dans son cher village de Somzée, Serena a donc fait un mandat complet de neuf ans comme cantinière des zouaves, ce qui est assez rare. Elle a célébré également ses 25 années de marche car elle a commencé dès son premier anniversaire. "Je suis tombée dans le folklore dès ma naissance. Mon oncle est adjudant, mon père porte-drapeau et ma sœur cantinière des sapeurs", nous apprend-elle.

Pour ce qui est de son costume, elle a choisi de marcher avec le même que sa prédécesseure Marie Bourtembourg, dont la grand-mère était couturière. "J’ai toujours porté un costume différent le samedi et le dimanche de la marche", poursuit-elle.

Pour Serena, il n’y a donc plus aucune possibilité de marcher à Somzée. Même si c’est la tradition et qu’elle est tolérée et acceptée, cela pose question pour les filles comme Serena qui sont mordues de folklore. Plusieurs petites jeunes filles étaient déjà au taquet pour reprendre la place. Finalement, c’est Alys Jassogne qui a obtenu la place pour la somme de 1 100 €. Pour le reste, peu de changement à signaler au sein du corps d’office si ce n’est qu’André-Marie Latour remplacera Jérôme Colle au poste de tambour-major et que Sébastien Bolsens a dû débourser 1 550 € pour récupérer sa place de capitaine des zouaves pour la seconde année consécutive. Autre petite nouveauté à signaler lors de cette édition 2023 de la marche Notre-Dame de Beauraing: la fanfare de Morialmé était encore au poste le lundi pour animer la journée.