Florennes: à 15 ans, Florentin Minet participera au mondial du scrabble en Suisse

Son père, Bernard Minet, sentant le potentiel de son fils, l’inscrit alors dans un club à Bruxelles. Mais les déplacements sont longs et Florentin ne s’y rend presque pas. C’est ainsi que son papa décide de créer un club à Florennes, Flor’n Scrabble, dans les locaux de la bibliothèque communale. Après une parenthèse Covid, Florentin a recommencé à jouer assidûment en décembre 2022.

Enrichir son vocabulaire

"Avec le club qui compte une douzaine de membres, nous organisons des rencontres amicales tous les lundis à 19h à la bibliothèque Buxin-Simon, explique Bernard Minet. Et tous les week-ends, je participe à des compétitions avec mon fils dans toute la Wallonie. La dernière fois, c’était à Souvret. Il est encore très jeune et doit encore acquérir davantage de vocabulaire. Il faut aussi combiner sa passion du scrabble avec un autre hobby: le football. Mais Florentin ne cesse de progresser."

Pour preuve, il a été qualifié par la fédération belge, avec un autre compatriote, pour participer, du 16 au 23 juillet, aux championnats du monde qui se dérouleront à Bulle, en Suisse, L’inscription et le séjour sur place sont pris en charge par la fédé.

Florentin se prépare à cette échéance en s’entraînant au moins deux heures par jour. Paradoxalement, il avoue ne pas trop aimer la lecture. "Sauf des livres spécialisés sur le scrabble, ajoute-t-il aussitôt. J’enrichis également mon vocabulaire sur des sites spécialisés. J’ai vraiment hâte de retrouver cette compétition pour me confronter à d’autres joueurs étrangers. J’ai déjà participé l’année dernière aux championnats du monde, mais sans décrocher de résultats remarquables. Les autres, surtout les Français, étaient bien plus forts que moi. Cette année, je n’ambitionne pas d’être premier. Je veux avant tout être fier de mes performances et m’améliorer. Ensuite, j’ai bien l’intention de participer au mondial du scrabble tous les ans et de m’illustrer face aux autres concurrents."

En Suisse, Florentin sera accompagné par son papa. Un paternel qui se bat pour développer son club de scrabble florennois. Les samedis (mais ce n’est pas régulier), il organise, en plus du lundi, des sessions de jeux orientées vers le public jeune. "Mais ce n’est pas évident de les attirer, constate-t-il. En France, par exemple, il y a des structures beaucoup plus développées et le niveau de jeu s’en ressent."

Pour rejoindre le Flor’n Scrabble: 0475/55 92 53 ; mail: contact@florn-scrabble.be, site: florn-scrabble.be