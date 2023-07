Florennes: ouverture du Co-working médical en octobre

Via la Société Scientifique de Médecine Générale, l’ASBL "Co-Working Médical de Florennes" a dès lors été créée. Objectif: permettra de mobiliser un médecin référent, un/une secrétaire et deux assistants en médecine générale. Les autorités locales et régionales, les prestataires et la SSMG contribuent au financement de ces projets.

Le but est d’inciter de futurs jeunes médecins à suivre leur assistanat dans la cité des Ducs sous la conduite d’un maître de stage de la SSMG et surtout d’y rester après la fin de leur formation. S’ils décident de partir ailleurs, d’autres stagiaires pourront prendre le relais. In fine, l’offre médicale s’en trouve renforcée.

Cette ASBL devait ouvrir ces portes en octobre au sein des locaux situés au rez-de-chaussée du n° 14 de la place de l’Hôtel de ville. Situé au pied de la collégiale, le lieu est en cours d’aménagement pour abriter trois cabinets médicaux complètement équipés. "Malheureusement, bien que les travaux avancent rapidement, les locaux ne seront sans doute pasprêts à temps, annonce Quentin Lorent, le responsable de la Cohésion sociale, par le biais d’un communiqué. Cela ne remet en rien le lancement du projet. La population pourra bénéficier de ce service comme convenu en octobre 2023, mais dans des locaux temporaires mis à disposition par la province de Namur. Le service sera ainsi hébergé à la maison provinciale du mieux-être située rue Gérard de Cambrai, n° 18, à Florennes."

Il est d’ores et déjà possible de consulter le site du Co-working médical de Florennes https ://cwmedicalflorennes.com/. Les informations seront progressivement misent à jour.